صلاح عيسي: خطاب “السيسي” الأخير الأهم لأنه يمس الفقراء

قال الكاتب الصحفي، صلاح عيسى، إن قرار الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بتدخل القوات المسلحة والبنك المركزي في السوق بطرح سلع استهلاكية لمواجهة غلاء الأسعار، سيُحدث توازن في الأسعار بالسوق المحلي، مردفاً أنّ خطاب السيسي الأخير هو الأهم، كونه يمس الطبقة الفقيرة من الشعب المصري.

> وأضاف عيسى خلال لقاءٍ له ببرنامج “الصفحة الأولى”، المُذاع على قناة “الغد” العربي الإخبارية، مع الإعلامي ياسر رشدي، أنّ هناك قلقاً لدى القطاع العام من تعاظم دور الدولة في الاقتصاد وعودة نفوذها من جديد للسيطرة على الأسعار.

> ورأى عيسى أنّ ظاهرة ارتفاع الأسعار بالسوق المحلي تُعد مصطنعة، موضحاً أنها نتيجة تعدّد الحلقات بين المنتج والمستهلك، مشيراً إلى أنّ تدخُّل الدولة سيخلق نوعاً من التوازن.

> وعن الانتخابات التركية، أوضح عيسى أنّ فوز حزب “العدالة والتنمية” بالانتخابات التشريعيّة كان بسبب سياسة الترويع والتخويف التي مارسها الرئيس، رجب طيب أردوغان، كما أنه وضع الشعب التركي أمام خيار صعب ما بين الفوضى أو الاستقرار، مُستغلاً صراعه مع الأكراد.