الأموال العامة تضبط موظف بسوهاج ومدير جمعية زراعية بالغربية لتقاضيهما رشوة

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط قضيتي رشوة بمحافظتى سوهاج والغربية، في جهود مكثفة استهدفت مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم .

تلقى اللواء طارق الاعصر مدير الادارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من المواطن "حمادة . أ.ع " 17/8/1983 حاصل على دبلوم صنايع مقيم مدينة ناصر سوهاج بقيام " عبد الرحيم. ا" بالحصول منه على مبلغ " 20 الف جنيه "، مقابل تدبير فرصة عمل له بوزارة التموين بزعم مقدرته على ذلك من خلال نفوذه وعلاقاته ببعض المسئولين الا انه لم يف بذلك ورفضه رد المبلغ المالى .

وقد أكدت تحريات ضباط فرع الادارة بسوهاج برئاسة العقيد طارق عيسى صحة البلاغ .. واسفرت عن قيام " عبد الرحيم . ا.س "مواليد 6/10/1955 وكيل المدير العام باحد البنوك " سابقا " ومقيم اخميم سوهاج والصادر قرار بفصله عن العمل بالاستيلاء على المبلغ المالى المشار اليه من الشاكى بزعم استغلال نفوذه المزعوم.

وعقب تقنين الاجراءات امكن تسجيل المحادثات الهاتفية التى دارت بين المبلغ والمتحرى عنه اعترف فيها تفصيليا بالواقعة بالعرض على النيابة قررت ضبط واحضار المتهم .

كما تمكن ضباط الادارة بفرع سوهاج من ضبط المتهم بأحد الاكمنة التى اعدت بذلك بدائرة مركز سوهاج

>وفى نفس السياق تبلغ لفرع الادارة بشرق ووسط الدلتا من " الهام م " 42 سنة ومقيمة مركز زفتى غربية بقيام " عبد العزيز .ج.ع " بالحصول منها على مبلغ خمسة وستون الف جنيه متفق عليها مقابل الحاق نجلها بكلية الشرطة للعام الدراسى 2015/2016 بزعم مقدرته على ذلك من خلال نفوذه وعلاقاته بكبار المسئولين إلا انه لم يفى بذلك ورفضه رد المبلغ المالى .

و أسفرت تحريات ضباط الفرع برئاسة العقيد اسامة جلال عن صحة البلاغ وقيام "عبد العزيز .ج.ع " مواليد 23/10/1955 مدير الجمعية الزراعية بكفر فرسيس وبالمعاش حالياً ومقيم دائرة مركز زفتى غربية بالاستيلاء على المبلغ المالى المشار اليه من الشاكية بزعم استغلال نفوذه المزعوم على النحو الوارد بالبلاغ.

وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المذكور فى احد الاكمنة المعدة لذلك، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.