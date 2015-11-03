القبض على سائق وزوجته قبل ترويجهما 52 تذكرة هيروين فى أوسيم بالجيزة

ألقت إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، القبض على سائق وزوجته لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما 52 تذكرة هيروين قبل ترويجها على عملائهما بمنطقة أوسيم، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات بإشراف العميد حسن عليوة مدير الإدارة تفيد باتجار "عبد الحكيم ع" سائق وشهرته عبده وزوجته "ليلى. ف" بالاتجار بالمواد المخدرة بأوسيم واستعدادهما لترويج كمية من الهيروين على عملائهما.

وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين لهما وتمكن المقدم محمد حامد والنقيب أحمد فايز ضابطا مكافحة المخدرات من القبض عليهما وبحوزتهما 52 تذكرة هيروين، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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