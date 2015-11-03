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جنايات المنيا تؤجل محاكمة 13 إخوانيا بتهمة التحريض على العنف لشهر يناير

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جنايات المنيا تؤجل محاكمة 13 إخوانيا بتهمة التحريض على العنف لشهر يناير جنايات المنيا تؤجل محاكمة 13 إخوانيا بتهمة التحريض على العنف لشهر يناير
قررت محكمة جنايات المنيا تأجيل محاكمة 13 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان ، متهمين بتكوين خلية إرهابية والتحريض على التظاهر والعنف بالمنيا ، إلى يومى 5 و6 من شهر يناير المقبل ، مع إخلاء سبيل المتهمين الحضور والبالغ عددهم 5 متهمين فقط.

فى القضية الأولى نظرت المحكمة محاكمة 5 من قيادات الإخوان بينهم" ممدوح مبروك" مدير المكتب الإدارى لجماعة الإخوان و4 آخرين متهمين بالتظاهر بمدينة المنيا عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة ، وقد أجلتها المحكمة إلى يوم 6 من شهر يناير المقبل لاستكمال سماع الشهود.

وفى القضية الثانية استمعت المحكمة إلى أقوال عدد من ضباط وأفراد الشرطة فى القضية المتهم فيها 8 متهمين بينهم نجل البرلمانى السابق جمعة كفافى عن حزب الحرية والعدالة ، والمتهمين بتكوين خلية إرهابية وتخريب منشآت شرطية، ومنشآت عامة بمدينة المنيا فى شهر أكتوبر من العام الماضى ، وتم تأجيلها إلى يوم 5 ينايرالمقبل لإحضار باقى المتهمين ومرافعة الدفاع.

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