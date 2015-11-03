جنايات المنيا تؤجل محاكمة 13 إخوانيا بتهمة التحريض على العنف لشهر يناير

قررت محكمة جنايات المنيا تأجيل محاكمة 13 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان ، متهمين بتكوين خلية إرهابية والتحريض على التظاهر والعنف بالمنيا ، إلى يومى 5 و6 من شهر يناير المقبل ، مع إخلاء سبيل المتهمين الحضور والبالغ عددهم 5 متهمين فقط.

فى القضية الأولى نظرت المحكمة محاكمة 5 من قيادات الإخوان بينهم" ممدوح مبروك" مدير المكتب الإدارى لجماعة الإخوان و4 آخرين متهمين بالتظاهر بمدينة المنيا عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة ، وقد أجلتها المحكمة إلى يوم 6 من شهر يناير المقبل لاستكمال سماع الشهود.

وفى القضية الثانية استمعت المحكمة إلى أقوال عدد من ضباط وأفراد الشرطة فى القضية المتهم فيها 8 متهمين بينهم نجل البرلمانى السابق جمعة كفافى عن حزب الحرية والعدالة ، والمتهمين بتكوين خلية إرهابية وتخريب منشآت شرطية، ومنشآت عامة بمدينة المنيا فى شهر أكتوبر من العام الماضى ، وتم تأجيلها إلى يوم 5 ينايرالمقبل لإحضار باقى المتهمين ومرافعة الدفاع.