"جنايات سوهاج" تحيل أوراق متهم قتل شخصًا فى مشاجرة بسوهاج للمفتى

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، إحالة أوراق المتهم "أحمد ن ع" وشهرته إسلام إلى فضيلة المفتى، لاتهامه بقتل المجنى عليه "حمادة م خ" عامل بأن أطلق عليه النار فى مشاجرة بدائرة مركز ساقلته.

ترجع أحداث الواقعة إلى عام 2014 بدائرة مركز ساقلته عندما تلقى مدير أمن سوهاج إخطاراً بمقتل المجنى عليه "حمادة م خ" 25 سنة عامل.

وكشفت التحريات أن المتهم يرتبط بعلاقة صداقة مع أحد الأشخاص ويدعى "ياسر .ك.م" 27 سنة عامل إلا أنه فى الفترة الأخيرة نشب خلاف بين الأخير والمتهم على شراء إحدى السيارات، حيث قام المتهم باستئجارها من أحد المعارض وقام بإيهامه بأنها مسروقة وعرضها عليه للبيع مقابل مبلغ مالى 15 ألف جنيه، حيث قام الأخير "ياسر" بدفع مبلغ 5 آلاف جنيه مع تأخير دفع باقى المبلغ لحين استلام السيارة إلا أنه اكتشف بعد ذلك أنها مستأجرة وعليه فقام باستدراج المتهم أحمد والتعدى عليه بالضرب والاستيلاء منه على السيارة لحين رد المبلغ.

وبعدها طلب المتهم أحمد من ياسر مقابلته بناحية نجع حامد دائرة مركز ساقلته لإيهامه بتسوية الخلاف ورد المبلغ، وكان بصحبته المجنى عليه حمادة وآخرين ووقعت مشاجرة بين الطرفين وقام المتهم أحمد بإطلاق الأعيرة النارية فأصابت المجنى عليه وسقط على الأرض غارقًا فى دمائه وتوفى فى الحال.

تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.