«الطائرة المنكوبة»..تحقيق دولي وأدلة متضاربة ورد فعل مصري غير واضح

طائرة روسية تتحطم يوم السبت الماضي بعد انطلاقها من مطار شرم الشيخ الدولي بـ20 دقيقة يوم السبت الماضي يؤدي إلى مقتل 224 شخص معظمهم من الروس، وتتضارب بعدها السيناريوهات المتعلقة بأسباب تلك الحادثة.

الإعلام الأجنبي يتابع

اليوم قالت وسائل إعلام روسية إن خبراء عثروا على قطع غير متعلقة بحطام الطائرة داخل موقع الحادث، ليس هذا فحسب بل قالت الوكالة ذاتها إن تفريغ التسجيل الصوتي لقمرة القيادة أظهر أصوات غير معتادة في الثواني الأخيرة قبل اختفاء الطائرة من على شاشات الرادار رغم عدم إرسال طاقم الطائرة أي استغاثة.

في الوقت ذاته تحدث مدير الاستخبارات الأمريكية جيمس كلابر عن إمكانية ضلوع تنظيم داعش في هذه العملية، ي الوقت الذي استبعدت فيه الولايات المتحدة وجود أي رابط بين الحادث وأي عمل إرهابي.

المتابعة المصرية

نفى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حديث له مع هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” أمس الإثنين وجود أي علاقة بين الحادث وتنظيم داعش، قائلا إن ما تقوله داعش عن مسؤوليتها عن الحادث هو “محض دعاية”.

وسط هذا الزخم من الأخبار لم تظهر وزارة الخارجية المصرية أي رد على حول ما أثير حول أسباب تحطم تلك الطائرة التي أصبحت حديث العالم، وهو الأمر الذي ردت عليه الخارجية المصرية أن هذا الأمر يعني في المقام الأول رئاسة الوزراء ووزارة الطيران المصرية.

وقالت مصادر بوزارة الخارجية المصرية في تصريحات لأونا إن رئاسة مجلس الوزراء تثدر بيانات متعلقة بمتابعة نتائج التحقيقات باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

التحقيق الدولي

يشارك في التحقيق المتعلق بالطائرة التابعة لشركة كوجالي مافيا الروسية 4 دول هي مصر، وروسيا،أيرلندا، وفرنسا لكل دولة أسبابها للمشاركة في ذلك التحقيق، حيث اجتمع الفريق الدولي في موقع تحطم الطائرة لجمع مزيد من المعلومات.

مصر

بطبيعة الحال فإن مصر هي الدولة التي شهدت حادث التحطم المأساوي، حيث أقلعت الطائرة من مطار شرم الشيخ الدولي، في الساعة 5:58 واختفت من الرادار بعد 23 دقيقة فقط من الإقلاع ليكتشف حطامها في منطقة الحسنة الواقعة في شمال سيناء المصرية.

روسيا

باعتبارها المتضرر الأكبر من الحادث أرسلت روسيا وزير النقل ماكسيم سوكولوف على رأس فريق من الخبراء للمشاركة في هذا التحقيق الذي كان معظم ضحاياه من الروس، إضافة إلى 4 مواطنين أوكرانيين ومواطن آخر من روسيا البيضاء.

أيرلندا

أرسلت أيرلندا فريقًا حكوميًا تابعًا لوزارة النقل الأيرلندية وهيئة الطيران الأيرلندية لأسباب تتعلق بعلاقة إحدى الشركات الأيرلندية حيث إن الطائرة صاحبة الطراز “إيرباص 321″ مسجلة لدى السلطات الأيرلندية على أنها تتبع شركة ولجمنتون تراست المحدودة للخدمات والواقع مقرها في العاصمة الأيرلندية دبلن.

فرنسا

تشارك فرنسا بفريقين من الخبراء تابعين للسلطات الفرنسية المسؤولة عن التحقيق في مجال السلامة والحوادث في مجال الطيران المدني المعروف باسم BEA، وصل الفريق الأول يوم الأحد الماضي الأول من نوفمبر، بينما وصل الفرق الثاني في اليوم التالي للمشاركة في التحقيقات.

أمريكا تعرض المساعدة

قالت مدير المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية إليزابيث ترودو إن بلادها عرضت المساعدة على المصريين في ذلك الحادث، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية لم تطلب المساعدة منهم.