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«مسدس أسباني 9 ملم» و «خرطوش عيار12» بأحراز المتهمين في «قتل ميادة أشرف»

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«مسدس أسباني 9 ملم» و «خرطوش عيار12» بأحراز المتهمين في «قتل ميادة أشرف» «مسدس أسباني 9 ملم» و «خرطوش عيار12» بأحراز المتهمين في «قتل ميادة أشرف»

المستشار محمد فهمي

تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار “محمد شيرين فهمي” استعراض الأحراز المضبوطة مع المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”مقتل ميادة اشرف” وعددهم 48 متهماً.

واستعرضت المحكمة لفافة من الشاش الأبيض المتسخ مثبت عليه بيان الحرز، وتبين أنه مسدس ماركة “ستار” وأنه صناعة أسبانية عيار 9 ملي طويل، ورد بخزينة فارغة فضلاً عن 16 طلقة نارية عيار 9 ملي طويل، واستعرضت كذلك حرز تبين أنه يخض المتهم “محمد حسني” حوى أربعة ماسورات صرف توصيل مياه مختلفة الأطوال و الأحجام ، و “مفتاح اشعال” ذا لون اسود و زر أحمر متصل به قطع صغيرة من السلك بطول نحو 25 سم ، وقامت المحكمة بالضغط على الزر فأحدث شرارة .

وتبين وجود مسمار مثبت بالماسورة البلاستيكية ومعلق به شعيرات نحاسية من سلك كهربائي بذات الحرز، لينتقل العرض لحرز جديد حمل هذه المرة بندقية خرطوش عيار 12 وتبين أنه يخص المتهم “محمود نور الزهور” .

 

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