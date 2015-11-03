القيء عند الأطفال.... متى عليك إعلان حالة الطَّوارئ؟

يعتبر القيء من المشاكل التي تواجهها الأم وتقع في حيرة وقلق منها، هذه الحالة التي قد تواجهينها مع طفلك الأول أو طفل لاحق، ولكنَّها لم تصادفك من قبل، «سيِّدتي وطفلك» التقت بالدكتور محمد أبو عوصة، أخصائي طب الأطفال بمستشفى سعد التخصصي بالخبر؛ ليطلعك على كل ما تودِّين معرفته حول قيء الطفل، ومتى يستدعي القلق من خلال التالي:

* القيء الطَّبيعي

من الشَّائع أن يتقيأ االمولود عدَّة مرات في الأسابيع الأولى من ولادته، حيث يبدأ التكيُّف مع الرِّضاعة كي ينمو ويكبر، ومن الطبيعيّ أن يتقيأ طفلك كميَّات قليلة بعد الرِّضاعة أو عندما يتجشأ، لكن استشيري الطبيب إذا تقيأ كميَّات كبيرة.

القيء الشَّائع

ويكون بسبب الإحساس بالدُّوار، وهو في السيارة أو التحسس من الحليب أو من بروتين حليب البقر، ويحدث التقيؤ هنا عند كل تناول طَّعام، مثل: البيض أو السَّمك، كما قد يحدث هذا الفعل الارتكاسي (الاستجابة) أثناء السُّعال أو البكاء لمدَّة طويلة، إضافةً إلى أنَّ التقيؤ يتكرر كثيراً في السَّنوات الأولى من عمر طفلك، ويتوقف عادةً بعد مرور ست ساعات إلى 24 ساعة من دون أيّ علاج.

*متى يستدعي القيء الاستشارة الطبيَّة؟

قد تظهر أسباب أخرى عليك معرفتها، مثل: الإصابة بفيروس المعدة، أو الالتهابات في الجهاز التنفسي والمسالك البوليَّة، أو التهاب الأذن، أو التهاب السحايا، وربَّما يدل التقيؤ على إصابة طفلك بمرض ما عندما يصبح كبيراً.

*علامات تحذيريَّة مصاحبة للقيء

- إذا تزامن القيء مع ألم شديد بالبطن لدى الطِّفل، ولاحظت انقطاع التبرز وانتفاخ بطنه لأكثر من 24 ساعة.

- شعوره بالنُّعاس أو التهيّج الشديد، متزامناً مع تكرار القيء

- تكرار التقيؤ أو استمراره لأكثر من 24 ساعة بصحبة أعراض أخرى قد يكون دلالة على العدوى الفيروسيَّة للجهاز الهضميّ، وسوف تتلاشى خلال يوم أو يومين عن طريق اتباع نظام غذائيّ صحيّ، وتعويض السَّوائل للطِّفل.

- جفاف اللسان، والبكاء الشديد، وانخفاض في المنطقة اللينة من أعلى الرأس، وتراجع في كميَّة البول (يبلّل أقل من ستة حفاضات في اليوم).

- وجود دم أو بعض العصارة المراريَّة (مادة خضراء) في القيء..

- استمرار التقيؤ بقوَّة لدى المواليد الجدد بعد تناول الرضعة بنصف ساعة، قد يكون ذلك مؤشراً على وجود ضيق في البوابة بين المعدة والأمعاء الدَّقيقة، ويمكن أن تحدث في أيّ وقت قبل بلوغ الطفل شهره الرابع.

*العلاج

قد يضطر طبيب الأطفال لإجراء صورة تلفزيونيَّة للبطن وبعض الفحوصات أحياناً؛ لاستثناء الأسباب العضويَّة ولتأكيد التشخيص، ومن المحتمل أيضاً أن يطلب رؤية عيّنة من القيء إذا كان فيه دم أو مادة العصارة المرارية، إنَّ المهمَّة ليست سهلة، ولكن عليك جمع القليل منه؛ كي تطمئني، فقد تدلّ عصارة المرارة على وجود انسداد في الأمعاء، مما يتطلَّب الانتباه الشديد، أو أن تكون عدوى فيروسيَّة هي السبب وراء القيء.