محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء مالطا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بقصر زعبيل ظهر اليوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، جوزيف موسكات، رئيس وزراء جمهورية مالطا والوفد المرافق.

وتطرق اللقاء إلى بحث علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وسبل تعزيزها وتنويع مساراتها بما يخدم أهداف التنمية في الدولتين، وكيفية توثيق الروابط الاقتصادية القوية التي تجمع بين الإمارات ومالطا واكتشاف المزيد من الفرص التي تخدم في اتاحة المجال أمام مؤسسات القطاع الخاص في الدولتين لعقد شراكات جديدة بين الطرفين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تقديره لما توليه حكومة مالطا من اهتمام بالتطوير والتحديث لبنيتها الأساسية والتي تتجلى في المشاريع الطموحة التي تتبناها بما في ذلك "المدينة الذكية" التي يجرى العمل على تشييدها بمشاركة استثمارات إماراتية من خلال التعاون بين الحكومة المالطية و"مدينة دبي للإنترنت" التي تمكنت خلال السنوات الماضية من بناء خبرة كبيرة في هذا المجال، مُعرباً سموه عن خالص أمنياته لشعب مالطا الصديق بمزيد من التقدم والرقي.

من جهته، أكد معالي جوزيف موسكات، رئيس وزراء جمهورية مالطا تقديره للجهود التنموية العملاقة التي تشمل مختلف القطاعات في دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولما لمسه من اهتمام بمجالات الإبداع والابتكار، وما تقوم به الدولة من جهود لتهيئة البيئة الداعمة والمشجعة للاستثمار الأمر الذي عزز موقعها كجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة.

ونوّه معالي موسكات بالعلاقات الطيبة والقوية التي طالما جمعت بلاده بدولة الإمارات، مؤكدا حرص حكومته على تعميق قنوات هذا التعاون وفتح مجالات أرحب لدخول القطاع الخاص في البلدين إلى شراكات جديدة واعدة لاسيما في قطاع الاتصالات الذي يعد من أكبر القطاعات التي تشهد تعاوناً مثمراً بين الجانبين.

حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وسعادة أحمد بن بيات، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجموعة دبي القابضة، وسعادة خليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

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