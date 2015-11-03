محمد بن راشد: في يوم العَلَم نرسّخ الولاء لخليفة قائد مسيرتنا

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم برفع عَلَم الدولة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بحديقة الخور في دبي وبمشاركة خمسة آلاف من طلاب وطالبات المدارس في دبي يمثلون أكثر من 100 جنسية، وذلك احتفاءً بـ "يوم العَلَم" الذي يوافق الثالث من نوفمبر كل عام ويصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئاسة الدولة.

وأكد سموه قيمة هذا الحدث وما يرمز إليه من دلالات وطنية مهمة تذكي في النفوس روح الولاء للوطن والانتماء لترابه وتذكرنا دائما بواجبنا نحو وطننا والتزامنا نحو رايته التي يجب علينا بذل الغالي والنفيس للإبقاء عليها عالية خفاقة في سماء العزة والكرامة، وقيمة سامية نحملها في قلوبنا قبل أن تحملها أكفنا، ودافعا لنا لمزيد من العمل والاجتهاد في لرفعة دولتنا وتأكيد مكانتها دائماً في مصاف أعظم الدول.



> وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "وجّهت برفع عَلَم دولتنا اليوم في توقيت واحد... وأردت من ذلك التأكيد على حقيقة مهمة وهي أننا جميعاً في الإمارات واحد... نؤكد الانتماء لوطن واحد... ونعمل لتحقيق هدف واحد وهو رفعته، ونرسخ الولاء لقائد مسيرة نمائه أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة... ونعاهد الله على أن نبقي عَلَمنا أبداً عالياً خفاقاً عنواناً لعزة وطننا ووحدة أبنائه".

وأضاف سموه: "عَلَمُنا هو رمز اتحادنا وقوة وحدتنا .... وواجبنا أن نُعليه شامخاً نبراساً لرفعتنا وكرامتنا بين الشعوب... وهذا الواجب يُملي علينا جميعا أن نجتهد كل منّا في موقعه... وأن نبادر إلى مضاعفة الانجاز.... وأن نحرص على صون انجازاتنا... وأن نذود عنها بالعمل الجاد والمُتقن... وأن نضع العَلَم دائماً أمامنا حافزاً على التفوق والتميز في شتى المجالات".



> وخاطب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الأطفال الذين شاركوا سموه رفع العَلَم في حديقة الخور، قائلا: "أنتم المستقبل... وبأيديكم تتشكل ملامحه... والاحتفال بالعَلَم لا يكون فقط بأيديكم... ولكن بعقولكم وأفكاركم وإبداعكم... فالعَلَم رمز قبل أن يكون راية.... والحفاظ على ما يرمز إليه من قيم سامية يحتاج الكثير من العِلْم والمعرفة... عليكم بالتحصيل والاجتهاد في دروسكم... فواجبكم أن تكونوا دائماً مشاركين بالأفكار المبدعة ... ونحن نعمل دائما على توفير كل ما يعنيكم على ذلك... نريدكم دائما ناجحين ومتفوقين لتكونوا غدا في مواقع القيادة".

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> وقد تضمنت احتفالية رفع علم الدولة في حديقة الخور اليوم عزف السلام الوطني الموحد الذي اعتمده قبل أيام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والذي تم تطويره بهدف تعزيز الهوية الحكومية في جميع الجهات الاتحادية والمحلية بما يتماشى مع هوية الدولة في مختلف الأنشطة والفعاليات الرسمية.

حضر فعالية رفع العلم في حديقة الخور كل من معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وسعادة خليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعادة ضرار بالهول الفلاسي، مدير عام مؤسسة "وطني الإمارات".

يُذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد دعا يوم السبت الماضي إلى بدء حملة شعبية للاحتفاء بيوم العلم، بينما وجّه سموه جميع الجهات الاتحادية إلى رفع علم الدولة بشكل متزامن يوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر نوفمبر في تمام الساعة 12 ظهراً بما يعكس وحدة شعب الإمارات واجتماع أفراده على الاحتفاء بمناسبة وطنية مهمة تحمل العديد من الرموز والدلالات المهمة لتكون حافزاً لمزيد من التماسك والتلاحم الوطني الذي يشكل الدرع الواقي.