حمدان بن محمد.. علمنا رمز وحدتنا ومصدر فخر لكل الإماراتيين

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أن علم الإمارات سيبقى رمزا للعزة والكرامة وأنه مصدر فخر لكل الإماراتيين الذين تربوا على الوحدة في ظل الاتحاد.

وأشاد سموه بمناسبة يوم العلم التي ارساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لتصبح مناسبة وطنية غالية يحتفي بها المواطنون والمقيمون على أرضنا الطيبة.

وأوضح سموه أن يوم العلم يعد دعوة لكل أبناء الوطن لاستحضار الجهود التي بذلها آبائنا المؤسسين لبذل النفيس والغالي من أجل رفعة دولتنا التي شهدت العديد من النجاحات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأصبحت من بين الدول التي تلقى احترام العالم وتقديره لما حققته من إنجازات نوعية في مختلف المجالات.

وأضاف سموه " في مثل هذا اليوم من كل عام يرفع أبناء الإمارات هاماتهم في وقت متزامن موجهين التحية لعلمهم مجددين الولاء لوطنهم وقيادتهم الرشيدة التي وفرت لهم كل سبل السعادة والراحة وهو ما يعكس التلاحم الوطني بين أطياف المجتمع والروح الوطنية التي نحرص على غزرها في نفوس الأجيال القادمة".

جاء ذلك خلال رفع سمو ولي عهد دبي علم الدولة على سارية مقر أكاديمية شرطة دبي بحضور سعادة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي ومساعدو القائد العام ومديرو الإدارات العامة وكبار الضباط وجمع من منتسبي أكاديمية شرطة دبي.

وبدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني الموحد ورفع علم الدولة ثم أدى طلبة أكاديمية شرطة دبي عرضا عسكريا أمام سمو ولي عهد دبي في موقع الاحتفال حيث أشاد سموه بالروح الوطنية والأجواء الحماسية التي عمت الاحتفال.. كما حيا سموه القائمين على الاحتفالية وأشاد بالمشاركة الشعبية الواسعة في هذا اليوم ما يعكس عمق التلاحم الوطني وروح المواطنة العالية والمترسخة في قلوب وعقول أبناء الإمارات.

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