مكتوم بن محمد يشهد احتفالات "يوم العلم" بمعية أعضاء السلطة القضائية بدبي

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، بأن مناسبة "يوم العَلَم" تعد تظاهرة وطنية ومجتمعية تعكس تلاحم قيادة وشعب دولة الإمارات تمهيداً للاحتفالية الكبرى باليوم الوطني الرابع والأربعين وتخليداً لذكرى الآباء المؤسسين ورمزاً لمستقبل مشرق حافل بالفرص للأجيال المقبلة.

ورفع سموه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بالمناسبة الغالية على قادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمنى سموه لقيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات الكريم مزيداً من التقدم والرقي والرخاء والإنجازات على كافة الأصعدة وفي جميع المحافل ما يؤكد رفعة عَلَم دولتنا الحبيبة خفاقاً شامخاً رمزاً للسيادة والعزة والإِبَاء.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي شهدها سموه ظهر اليوم في المحاكم والنيابة العامة في دبي بــ" يوم العَلَم " وذلك بمعية أعضاء السلطة القضائية بإمارة دبي، تجديداً للعهد والولاء وروح الانتماء لدولة العطاء والخير.

وقام سموه برفع علم الدولة أمام مبنى المحاكم والنيابة العامة في دبي، بحضور سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وسعادة الخبير طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، وأعضاء المجلس القضائي، والقيادات القضائية من القضاة، وأعضاء النيابة العامة، والموظفين، إضافة إلى المتعاملين مع محاكم ونيابة دبي، حيث أعقب ذلك عزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضمنت الاحتفالية عرضاً عسكرياً قدمه مجموعة من طلبة أكاديمية شرطة دبي أمام سمو نائب حاكم دبي، في موقع الاحتفال، ابتهاجاً بالمناسبة الوطنية الغالية والتي يشارك في إحيائها جميع فئات وشرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين على أرضها الطيبة.