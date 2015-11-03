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يعترفون بجميع الاتهامات ويستعجلون الحكم للعوده إلى اعمالهم

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يعترفون بجميع الاتهامات ويستعجلون الحكم للعوده إلى اعمالهم يعترفون بجميع الاتهامات ويستعجلون الحكم للعوده إلى اعمالهم

رغم اعتراف 3 متهمين عربي بجميع الاتهامات المسندة إليه، أمام هيئة محكمة جنايات أبوظبي، والتي تضمنت تعاطي المواد المخدرة، وقيادة مركبة تحت تأثير المخدرات، إلا أنهم طالبوا من هيئة المحكمة استعجال الحكم في القضية ليتمكنوا من العوده الى اعمالهم.

ووقف المتهمون الثلاث أمام هيئة المحكمة، في جلستها ،  والامل يعلوا قسمات وجوههم، وهم يردون على جميع الاتهامات المسنده اليهم، بالاعتراف بارتكاب جميعها غير مدركين لخطورة الجرائم المسندة اليهم، واعترفوا بها دون ابداء اي دفاع، كما طلبوا من هيئة المحكمة إصدار احكامها في الجلسة نفسها ليتمكنوا من الالتحاق بعملهم، وهو ما رفضته المحكمة، وقامت بحجز الدعوى للحكم خلال الايام المقبلة.

وتعود تفاصيل القضية الى ان المتهمين الثلاث، تورطوا قبل 5 أشهر، بقيادة مركبة متعاطين المؤثرات العقلية، حيث اشتبهت احدى الدوريات المرورية في يوم ضبط المتهمين، بمركبتهم وهم يقودونها بصورة تشكل خطرا على مستخدمي الطريق، وعند ايقاف مركبتهم تبين ان جميع لموجودين فيها في حالة غير طبيعية، وتم الاشتباه بانهم واقعين تحت تاثير المواد المخدرة، حيث تمت احالتهم الى الجهات الامنية لاخذ عينات دم، وبيان عما اذا كانوا تحت تاثير المواد المخدرة من عدمه.

ولفت التقرير الصادر حول حالة المتهمين الى احتواء عيناتهم على المواد المخدرة، الامر الذي قررت معه النيابة العامة احالت المتهمين الى محكمة الجنايات وفق أمر الاحالة.

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