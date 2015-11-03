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تقرير: إنتر ميلان يطالب فالكاو بتخفيض راتبه من أجل إنقاذه

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تقرير: إنتر ميلان يطالب فالكاو بتخفيض راتبه من أجل إنقاذه تقرير: إنتر ميلان يطالب فالكاو بتخفيض راتبه من أجل إنقاذه

يعرض إنتر ميلان نجدة المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو من دكة تشيلسي وضمه إلى الفريق الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية.

فريق النيراتزوري الذي يقدم موسما مميزا مع مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني يرغب في ضم فالكاو.

وفالكاو قد يقبل فكرة الرحيل عن تشيلسي في ظل عدم حصوله على فرصة في التشكيل الأساسي للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن العقبة التي تحول دون إتمام الصفقة هي راتب فالكاو الذي يرغب إنتر في تقليصه ليتماشى مع ميزانيته المالية.

النمر الكولومبي سجل هدفا واحدا لتشيلسي حتى الآن.

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