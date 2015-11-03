تنفيذ تجربة وهمية لإطفاء حريق على البر وفى البحر بميناء بور توفيق

شهد ميناء بور توفيق اليوم، تنفيذ تجربة وهمية لإطفاء حريق على البر وفى البحر بالميناء بحضور لجنة من وزارة النقل.

بدأت المناورة بإبلاغ مركز عمليات الهيئة وإدارة الحماية المدنية بوجود حريق على الرصيف الشمالى للميناء، وعلى الفور قامت الحماية المدنية بدفع سيارة إطفاء، كما تم الدفع بـ2 قاطرة (إبراهيم عوض والسخنة 1) للتعامل مع الحريق على البر وفى البحر، وجاء ذلك فى إطار تفقد لجنة وزارة النقل لإجراءات التأمين والأمن الصناعى بميناء بورتوفيق.

وقامت اللجنة بمراجعة خطة التأمين الخاصة بالميناء ومحاضر تنسيق التعاون مع الجهات المعنية ومراجعة الأعداد والتجهيز لغرف العمليات، وإدارة الأزمات وخطط مواجهة الطوارئ، وخطط الاتصالات بالميناء.

كما تم معاينة أسوار وأبراج المراقبة الأمنية بالميناء، ومنظومة كاميرات المراقبة ووسائل مكافحة الحرائق من أجهزة إنذار، ومعدات إطفاء ثابتة ومتحركة وقامت اللجنة بتجربة الأجهزة واختبار معدات الإطفاء، كما تم المرور على خطة مكافحة الحرائق.

تم الوقوف على إمكانيات الميناء لمواجهة الأحداث الطارئة والمرور على المنشآت والمبانى الإدارية لمعرفة إجراءات التأمين بها وتأمين الوثائق، كما تم إجراء تدريب عملى لموقف طارئ بالميناء، بالإضافة للمرور على الوحدات البحرية العاملة بالميناء، مع مراجعة أساليب التأمين للوحدات والأشخاص ومدى الالتزام بإجراءات الأمن الصناعى عليها .

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل لكافة الموانئ والهيئات التابعة للوزارة بمراجعة إجراءات الأمن الصناعى والأمن الوقائى .

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