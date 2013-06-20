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التضخم السنوي في جنوب السودان يتراجع إلى 9.2% في مايو

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التضخم السنوي في جنوب السودان يتراجع إلى 9.2% في مايو التضخم السنوي في جنوب السودان يتراجع إلى 9.2% في مايو

كتب : رويترز الخميس 20-06-2013 00:02

أظهرت بيانات رسمية اليوم، أن معدل التضخم السنوي في جنوب السودان هبط إلى 9.2 %في مايو من 16% في أبريل مع تراجع تكلفة الغذاء والمشروبات.

وقال المكتب الوطني للإحصاء في جنوب السودان في نشرته الشهرية إن الأغذية والمشروبات غير الكحولية التي تشكل ما يزيد عن 70 % من مؤشر التضخم هبطت 17.5 % على أساس سنوي.

وتابع انه على أساس شهري ارتفعت الأسعار 1.3 % في مايو، مضيفا أن الأسعار الشهرية ينبغي التعامل معها بحذر نظرا لإضافة منتجات موسمية.

وتأمل حكومة جنوب السودان في تحسن الوضع الاقتصادي بعدما اتفقت في مارس مع السودان على إنهاء نزاع حول رسوم أنابيب النفط أدى إلى توقف تدفقات الخام عبر الحدود بينهما في يناير 2012.

لكن السودان قال في وقت سابق هذا الشهر إنه سيوقف التدفقات مجددا في غضون شهرين ما لم توقف جوبا دعمها لمسلحين في مناطق حدودية.

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