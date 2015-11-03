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بالصور..مدير أمن مطروح يتفقد الأسواق ويطالب التجار بعدم المغالاة

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بالصور..مدير أمن مطروح يتفقد الأسواق ويطالب التجار بعدم المغالاة بالصور..مدير أمن مطروح يتفقد الأسواق ويطالب التجار بعدم المغالاة
تفقد اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، يرافقه المقدم إسلام عمارة رئيس مباحث ، ورئيس قسم شرطة المرافق وعدد من قيادات المديرية، سوق الخضار الجديد بجوار سوق ليبيا، وذلك فى إطار متابعة الأسواق على مستوى المحافظة، والتأكد من الالتزام بالأسعار وعدم المغالاة فى الأسعار على المواطنين، طبقاً لتوجيهات وزير الداخلية.

التقى مدير أمن مطروح مع التجار بالسوق، وأكد عليهم بضرورة عدم المغالاة فى الأسعار ومراعاة ظروف المواطنين الاقتصادية، ومن جانبهم أكد تجار السوق، على التزامهم التام بالأسعار للتخفيف عن المواطنين.

كما تقابل لطفى مع عدد من رواد السوق الذين أعربوا عن شكرهم وامتنانهم للمتابعة اليومية والتواجد الأمنى الفعال لقيادات المديرية بالأسواق.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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