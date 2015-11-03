تطعيم 102 ألف طفل بالإسماعيلية منذ بدء الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية أنه أنه وفقا لبرامج الحملة فان المسنهدف تحقيقه هوتطعيم عدد 336073 طفل وطفلة على مستوى المحافظة بالكامل على مدى ثلاثة أسابيع الى أن أجمالى ما تم تحقيقه على مدى الثلاثة أيام الأولى من بدء الحملة قد بلغ 102199 طفل وطفلة بما يوازى نحو ثلث المستهدف.

وأكد طاهر فى بيان للمحافظة اليوم، أن هذا العدد يعكس مدى الوعى الجماهيرى والمجتمعى لشعب الاسماعيلية بأهمية تلك الحملة والحرص على حياة أبنائنا من الاصابة بالمرض . ويتم التطعيم عن طريق فرق مدربة على أعلى مستوى بالاضافة الى عدم توافر التطعيمات الخاصة بهذا المرض الا فى وزارة الصحة والادارات والهيئات التابعة لها فقط .

وأشار المحافظ إلى ان الجملة تاتى فى اطار تنفيذ خطة الدولة ووزارة الصحة لفعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الالمانية التى تنظمها وزارة الصحة خلال الفترة من 31 اكتوبر وحتى 21 نوفمبر 2015 بجميع محافظات الجمهورية لتطعيم الاطفال من عمر 9 شهور وحتى عمر 10 سنوات لجميع الاطفال الذكور والاناث المصريين وغير مصريين والتى تشارك بها جميع الادارات والوحدات التابعة لوزارة الصحة وتحت اشراف طبى كامل فى جميع المدارس الابتدائية والحضانات ورياض الاطفال والمعاهد الأزهرية الابتدائية وجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمواقع الصحية الاخرى وتحت الاشراف الطبى الكامل فانه تم تحقيق أكثر من ثلث المستهدف للحملة خلال الثلاثة أيام الأول فقط من بدء تنفيذ الحملة.