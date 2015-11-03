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بدء التشغيل التجريبى لوحدة الغسيل الكلوى الجديدة بمستشفى حميات الإسماعيلية

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بدء التشغيل التجريبى لوحدة الغسيل الكلوى الجديدة بمستشفى حميات الإسماعيلية بدء التشغيل التجريبى لوحدة الغسيل الكلوى الجديدة بمستشفى حميات الإسماعيلية
أعلن اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية أنه بناءًا على رغبة عدد كبير من مرضى الكلى فأنه قد تم الموافقة على بدء التشغيل التجريبى لوحدة الغسيل الكلوى الجديدة التى تم انشاؤها بمستشفى حميات الاسماعيلية بتكلفة اجمالية تصل لنحو خمسة ملايين جنيها وبطاقة 16 ماكينة حديثة للغسيل الكلوى.

أضاف طاهر فى بيان للمحافظة اليوم، أن الوحدة تضم أيضا غرفة عناية مركزة ومعمل تحاليل للطفيليات ووحدة أشعة وغرف للكشف وقاعة انتظار ومن المنتظر افتتاح الوحدة وتشغيلها بكامل طاقتها خلال الأيام القليلة القادمة لخدمة المرضى والمترددين على المستشفى والعمل على تخفيف الضغط على قسم الغسيل الكلوى بالمستشفى العام.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن هذا يأتى ضمن خطة المحافظة لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالتعاون مع وزارة الصحة من أجل رفع مستوى الآداء للخدمات الطبية والعلاجية التى تقدم للمواطنيين.

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