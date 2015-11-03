العثور على أشلاء جثتين جديدتين فى موقع تحطم الطائرة الروسية فى سيناء

عثرت فرق البحث الروسية بموقع تحطم الطائرة الروسية بوسط سيناء، على أشلاء جثتين جديدتين بين حطام الطائرة، وأوضحت مصادر طبية أنه أثناء تحريك جناح الطائرة للفحص، وجدت أشلاء جثتين، تم رفعها ونقلت بواسطة سيارة إسعاف إلى القاهرة.

وقال الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه ارتفع بذلك عدد الأشلاء التى عثر عليها فى غضون اليومين إلى أشلاء أربعة جثث، إلى جانب 175 جثة تم نقلها فى اليوم الأول لسقوط الطائرة.

وأكد أن فريقًا من الأطباء والإسعاف يتواجد فى المنطقة ويرافق فرق البحث لانتشال أى أشلاء جديدة يعثر عليها، موضحًا أن فرق البحث المصرية نجحت فى انتشال غالبية الجثث فى الساعات الأولى للحادث.

وفى منطقة تحطم الطائرة تواصل لليوم الرابع على التوالى عمليات البحث عن أشلاء وفحص حطام الطائرة، واصطحب الخبراء الروس كلاب مدربة على العثور على الجثث إلى جانب أجهزة استشعار.

وبدورهم قام خبراء فنيون روسيون ومصريون بعمليات فحص جديدة للحطام المتناثر وفحص أشلاء من قطع صغيرة محطمة من أجهزة الطائرة وجوانب من أجنحتها، فيما تواصل التحفظ على المتعلقات الخاصة بالضحايا.

وقال مصدر مطلع، إن النيابة تواصل تحقيقاتها، فيما شهدت المنطقة تراجع أعداد الزائرين لها، ولم يتبق فى الموقع سوى الفرق الطبية وفرق الإسعاف والخبراء الروسيين وقوات أمنية تقوم بحراسة المنطقة وأغلقت القوات الأمنية كافة الطرق المؤدية إليها.

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