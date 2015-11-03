رئيس لجنة التحقيق الروسية يصل مصر لمتابعة حادث الطائرة المنكوبة

وصل رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستيركين، اليوم الثلاثاء، إلى مصر لمتابعة التحقيق فى حيثيات كارثة الطائرة الروسية فى سيناء، حيث سيستمع إلى تقرير من عناصر لجنة التحقيق ومن ثم سيتجه إلى مكان الكارثة.

وقالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، إنه يعمل الآن فى المكان محققون وخبراء الجنائية من اللجنة بالمشاركة مع زملائهم المصريين حيث يفحصون مكان السقوط ويجرون عمليات البحث عن أشلاء الضحايا.

فى غضون ذلك وصل إلى مدينة سان بطرسبورج 140 جثمانا وأشلاء لعشرات الضحايا.

وقال مدير المركز الوطنى للتحكم فى الأزمات، إنه "تتواصل عمليات التعرف على الجثامين، وقد تم إلى الآن التعرف على 9 منها".

من جانبه أعلن نائب وزير الطوارئ الروسى فلاديمير أرتامانوف، أن الوزارة لا يمكنها أن تبت فى موعد انتهاء عمليات البحث فى مكان الكارثة، موضحا أن "عمليات بحث مثل هذه صعبة، إذ أن قسما من أجزاء الطائرة قد يكون سقط فى فى منحدرات عميقة كون المنطقة جبلية.

وأكد فى هذا السياق أن عمليات البحث لن تنتهى إلا بعد العثور على أشلاء كل الجثامين وأجزاء جسم الطائرة".

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