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بالصور..رئيس الوزراء لممثلى اتحاد المستثمرين:نعمل على حماية الاستثمارات

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بالصور..رئيس الوزراء لممثلى اتحاد المستثمرين:نعمل على حماية الاستثمارات بالصور..رئيس الوزراء لممثلى اتحاد المستثمرين:نعمل على حماية الاستثمارات
عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء اجتماعه الثانى مع ممثلى اتحادات وجمعيات المستثمرين، وذلك بحضور وزراء الاسكان والاستثمار والتنمية المحلية والتجارة والصناعة، ورئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه فى بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء على أن الهدف من الاجتماعات المتواصلة بين والمستثمرين هو العمل على حماية الاستثمارات الوطنية واعطاء قوة دفع للمستثمر الوطنى، مؤكدا العزم على التعاون المستمر والشراكة فى مواجهة كافة التحديات الصعبة.

من جانبه، قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، جئنا اليوم برسالة من مجتمع المستثمرين لنعبر عن تقديرنا للجهد المبذول والاجراءات التى اتخذتها الحكومة وبسرعة للحفاظ على المنتج المحلى والاستثمار، مشيداً بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى القاه اول امس الاحد اثناء الندوة التثقيفية بالقوات المسلحة، خاصة وانها جاءت مشجعة للغاية لمجتمع الاعمال بصفة عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.
>اليوم السابع -11 -2015

وخلال الاجتماع، قدم ممثلى المستثمرين مجموعة من المقترحات التى تعمل على تنمية الاقتصاد المصرى بالتعاون مع الحكومة، مطالبين بضرورة اتخاذ عدة اجراءات خلال الفترة القادمة لحماية المنتج المصرى.

من جانبه، أشار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إلى أنه تقرر تشكيل مجموعة لمراجعة اصدار التراخيص الدائمة، والتزام الوزارة بتقديم هذه الخدمة، وأكد على أنه سيتم تطوير اسلوب عمل المطور الصناعى، كما أشار إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل لتطوير آليات عمل دعم الصادرات وفق منظور جديد سيتم الاعلان عنه قريباً، كما أنه تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتسهيل عمل المنافذ الجمركية، مما يسهم فى سرعة الافراج عن المواد الكيماوية الداخلة فى بعض الصناعات.

اليوم السابع -11 -2015
>فيما أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أنه تم اتخاذ عدة اجراءات من جانب الوزارة لتسهيل وتحسين مناخ الاستثمار، شملت العمل على إنشاء مكاتب دائمة لهيئة الاستثمار بكل محافظة لحل المشاكل التى تواجه المستثمرين بالمحافظات دون التوجه إلى المقر الرئيسى للهيئة، مع تفعيل منظومة الشباك الواحد، هذا بالاضافة إلى العمل على سرعة حل موضوع ترفيق الاراضى الصناعية بالصعيد بالتعاون مع وزارة الاسكان.

وفى نهاية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أنه سيتم النظر فوراً فى كافة المقترحات والعمل على حل المشاكل التى تواجه المستثمرين، بما يسهم فى دفع عجلة الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
>اليوم السابع -11 -2015


>- الحكومة تعتمد 70 مليون جنيه لتأهيل صالات العرض بمركز القاهرة للمؤتمرات

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مصر 365

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