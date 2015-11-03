بصيرة: فوز المرأة والأقباط بالمرحلة الأولى الأعلى فى تاريخ البرلمان

أكد الدكتور ماجد عثمان، مدير المركز المصرى لبحوث الرأى العام بصيرة، أن فوز المرأة بأربعة مقاعد فردى فى المنافسة على الانتخابات البرلمانية بالمرحلة الأولى، بخلاف المقاعد المخصص لها بالقوائم، وفوز عدد من المرشحين الأقباط بنفس المرحلة يعد هو الأعلى فى تاريخ البرلمان.

وكان الدكتور ماجد عثمان، مدير المركز المصرى لبحوث الرأى العام بصيرة، قد كشف أن تسجيل الأصوات الباطلة نسبة 9.5% خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية تعد هى الأعلى فى تاريخ الانتخابات البرلمانية فى مصر، حيث لا تتجاوز تلك الأصوات نسبة 2%، مضيفا أعتقد أن ارتفاع نسبة الأصوات الباطلة جاء كنوع من الاحتجاج التصويتى، بالإضافة إلى عدم دراية الناخبين بطريقة الانتخاب بالنظامين الفردى والقائمة.

وأشار عثمان، خلال كلمته بمؤتمر مركز بصيرة، حول استطلاعات الرأى العام فى التحول السياسى، إلى أن نسب المشاركة فى الانتخابات خلال المرحلة الأولى، لم يختلف فقط بين المحافظات، وإنما داخل المحافظة نفسها، حيث كان هناك تفاوت داخل المحافظة فى نسب التصويت، مرجعا ارتباط ذلك بديناميكية كل دائرة، خاصة فى ظل عدم وجود مناخ سياسى، وغياب المحليات، الذى أدى لارتباط عضو البرلمان المقبل بتحقيق كافة الطلبات حتى الخدمية للناخبين.