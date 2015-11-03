أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على السؤال المحرج " أنا جيت إزاي " -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس : يجب الرد على الأسئلة المحرجة للأطفال حتى لا تقتل حاسة الإستكشاف -
عدم اختصاص المحكمة في نظر استئناف "الحسيني" على حكم تغريمه بسبّ أحمد موسى -
أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك -
مرتضى منصور: قناة واحدة هتذيع ماتش الزمالك وإنبي -
مرتضى منصور: أنا مش باطفش مدربين -
إيناسيو: ماحدش هيدخل في شغلي.. ومش هارحم المتخاذل -
بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام" -
وزير النقل: وصول أول دفعة من بوابات المترو الجديدة اليوم -
تنشيط السياحة: نسب الاشغالات 100% خلال أعياد الربيع بشرم والغردقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بصيرة: فوز المرأة والأقباط بالمرحلة الأولى الأعلى فى تاريخ البرلمان

Google+ Print
بصيرة: فوز المرأة والأقباط بالمرحلة الأولى الأعلى فى تاريخ البرلمان بصيرة: فوز المرأة والأقباط بالمرحلة الأولى الأعلى فى تاريخ البرلمان
أكد الدكتور ماجد عثمان، مدير المركز المصرى لبحوث الرأى العام بصيرة، أن فوز المرأة بأربعة مقاعد فردى فى المنافسة على الانتخابات البرلمانية بالمرحلة الأولى، بخلاف المقاعد المخصص لها بالقوائم، وفوز عدد من المرشحين الأقباط بنفس المرحلة يعد هو الأعلى فى تاريخ البرلمان.

وكان الدكتور ماجد عثمان، مدير المركز المصرى لبحوث الرأى العام بصيرة، قد كشف أن تسجيل الأصوات الباطلة نسبة 9.5% خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية تعد هى الأعلى فى تاريخ الانتخابات البرلمانية فى ، حيث لا تتجاوز تلك الأصوات نسبة 2%، مضيفا أعتقد أن ارتفاع نسبة الأصوات الباطلة جاء كنوع من الاحتجاج التصويتى، بالإضافة إلى عدم دراية الناخبين بطريقة الانتخاب بالنظامين الفردى والقائمة.

وأشار عثمان، خلال كلمته بمؤتمر مركز بصيرة، حول استطلاعات الرأى العام فى التحول السياسى، إلى أن نسب المشاركة فى الانتخابات خلال المرحلة الأولى، لم يختلف فقط بين المحافظات، وإنما داخل المحافظة نفسها، حيث كان هناك تفاوت داخل المحافظة فى نسب التصويت، مرجعا ارتباط ذلك بديناميكية كل دائرة، خاصة فى ظل عدم وجود مناخ سياسى، وغياب المحليات، الذى أدى لارتباط عضو البرلمان المقبل بتحقيق كافة الطلبات حتى الخدمية للناخبين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام"

بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام"

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر

مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي"

مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي"

كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية

كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية