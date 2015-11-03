وزيرة الهجرة: نتعامل مع قضية دهس المواطن المصري في الكويت بحذر ودبلوماسية

قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة شؤون الهجرة، إن الوزارة تتابع قضية دهس المواطن المصري بالكويت، وإنها أجرت اتصالًا مع وزيرة التضامن الكويتية هند صبيح، وأكدت لها اهتمامها بتلك القضية وطلبت منها التعرف على كيفية تعامل السلطة الكويتية مع الأزمة، مشددة على ضمان حقوق المواطن المصري.

وأضافت مكرم، أن الوزيرة الكويتية وعدت بأنها ستبحث الموضوع مع مجموعتها ووضع العامل المصري وإقامته وملابسات الحادث، لافتة إلى أن الواقعة تنقسم إلى جزأين، حادث اعتداء وحادث جنائي، خاصة أن هناك بعض الكويتيين مصابين في الحادث.

وأكدت نبيلة مكرم، أنها في مشاورات مستمرة مع وزيرة التضامن الكويتية، وأن هذه القضية يجب التعامل معها بكل دبلوماسية وحذر.

وذكرت وزيرة الهجرة، إن المصريين لا يتلقون العزاء في شخص، إلا بعد الحصول على حقه.

ولفتت الوزيرة إلى أن الجهات الرسمية المصرية تجري اتصالات مع الجهات الكويتية لضمان حق المواطن، ولا أحد يستطيع إنكار دور الدولة المصرية في متابعة القضية.