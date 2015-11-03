تأجيل محاكمة «حبارة» في تهمة قتل مخبر بأبو كبير لـ 5نوفمبر

أجلت محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ومحمد الدرديري، نظر محاكمة عادل حبارة ، في اتهامه بقتل مخبر شرطة بوحدة مباحث أبو كبير بمحافظة الشرقية، إلى جلسة بعد غد الخميس، الموافق الخامس من نوفمبر لمرافعة الدفاع.

وأحالت النيابة العامة،عادل محمد إبراهيم والشهير بـ”عادل حبارة” فى القضية رقم 9657 لسنة 2012 مركز شرطة أبو كبير، بتهمة قتل مخبر الشرطة ربيع عبد الله على بوحدة مباحث أبو كبير عمداً مع سبق الإصرار والترصد، مستخدماً فى ذلك السلاح النارى، وأصابه بعدة إصابات أودت بحياته ولاذ بالفرار، مستقلاً مع آخر مجهول دراجة بخارية.