30 طالبا يقدمون أوراق ترشحهم لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة الإسكندرية

قال الدكتور محمد هشام، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب جامعة الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن عدد الطلاب الذين تقدموا حتى الآن لرعاية الشباب لانتخابات اتحاد الطلاب الجامعة هم 30 طالبا فقط فى اليوم الثانى من سحب الاستمارة والتقديم.

وأضاف، الدكتور هشام، ان سحب الاستمارات مستمر حتى غداً ألأربعاء، وبعدها سيتم فحص جميع الاستمارات المقدمة للطلاب للتأكد من عدم انتمائهم للجماعات الإرهابية وحسن سير سلوكهم، لافتا الى ان الأقبال فى اليوم الأول كان ضعيفا بينما ارتفع على مدار اليوم الثانى، وزاد الأقبال على رعاية الشباب بالكلية للتقدم لانتخابات الاتحاد .