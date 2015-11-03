أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على السؤال المحرج " أنا جيت إزاي " -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس : يجب الرد على الأسئلة المحرجة للأطفال حتى لا تقتل حاسة الإستكشاف -
عدم اختصاص المحكمة في نظر استئناف "الحسيني" على حكم تغريمه بسبّ أحمد موسى -
أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك -
مرتضى منصور: قناة واحدة هتذيع ماتش الزمالك وإنبي -
مرتضى منصور: أنا مش باطفش مدربين -
إيناسيو: ماحدش هيدخل في شغلي.. ومش هارحم المتخاذل -
بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام" -
وزير النقل: وصول أول دفعة من بوابات المترو الجديدة اليوم -
تنشيط السياحة: نسب الاشغالات 100% خلال أعياد الربيع بشرم والغردقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

30 طالبا يقدمون أوراق ترشحهم لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة الإسكندرية

Google+ Print
30 طالبا يقدمون أوراق ترشحهم لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة الإسكندرية 30 طالبا يقدمون أوراق ترشحهم لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة الإسكندرية
قال الدكتور محمد هشام، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب جامعة الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن عدد الطلاب الذين تقدموا حتى الآن لرعاية الشباب لانتخابات اتحاد الطلاب الجامعة هم 30 طالبا فقط فى اليوم الثانى من سحب الاستمارة والتقديم.

وأضاف، الدكتور هشام، ان سحب الاستمارات مستمر حتى غداً ألأربعاء، وبعدها سيتم فحص جميع الاستمارات المقدمة للطلاب للتأكد من عدم انتمائهم للجماعات الإرهابية وحسن سير سلوكهم، لافتا الى ان الأقبال فى اليوم الأول كان ضعيفا بينما ارتفع على مدار اليوم الثانى، وزاد الأقبال على رعاية الشباب بالكلية للتقدم لانتخابات الاتحاد .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365