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محافظ القليوبية: إقامة شوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار الجملة

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محافظ القليوبية: إقامة شوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار الجملة محافظ القليوبية: إقامة شوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار الجملة
أعلن المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، أنه تقرر إقامة شوادر لبيع السلع الغذائية والخضر والفاكهة بأسعار الجملة، تيسيرا على المواطنين، ومواجهة موجة الغلاء بمدن وقرى المحافظة فى إطار تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير منافذ بيع للسلع الغذائية لمحاربة الغلاء فى بنها.

وقد أعلن المهندس مصطفى عباس، رئيس مدينة بنها، أنه تم فتح 5 منافذ أمام محطة السكة الحديد والمنشية وأمام جمعية الشبان المسلمين بالتنسيق مع تجار الجملة.

وفي شبين القناطر، اجتمع طه رشدى، القائم بأعمال رئيس مدينة شبين القناطر مع القيادات التنفيذية ورؤساء القرى بالمدينة لتوفير منافذ بيع سلع غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين لمحاربة غلاء الأسعار،
>وقال رشدى إنه بالفعل تم توفير عدد 16 منفذا للسلع بجانب 21 منفذا للجمعيات الاستهلاكية، مشيرا إلى أن هذه المنافذ تكفى لتغطية مدينة شبين القناطر وقراها بالكامل.

وفى مركز ومدينة الخانكة، قالت نجوى العشيرى، رئيس مجلس مدينة الخانكة، إنها أصدرت تعليماتها لرؤساء القرى بسرعة توفير منافذ البيع خلال مدة أقصاها أسبوع.

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مصر 365