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ضبط سائق بحوزته 70 ألف علبة سجائر مهربة على طريق العلمين بمطروح

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ضبط سائق بحوزته 70 ألف علبة سجائر مهربة على طريق العلمين بمطروح ضبط سائق بحوزته 70 ألف علبة سجائر مهربة على طريق العلمين بمطروح
تمكن الضباط المعينين خدمة لكمين الكيلو 35 على طريق العلمين - وادي النطرون الدولي من ضبط سائق، بحوزته 70 ألف علبة سجائر أجنبية الصنع، مقلدة لماركة كيلوباترا، مهربة من الخارج وغير خالصة الرسوم الجمركية.

تلقى اللواء هشام لطفي مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرة العلمين، بضبط السيارة رقم 6418 ج هــ م نصف نقل حمراء اللون قيادة سبيته ع . ع . م ( 26 سنة ) سائق، مقيم مطروح محملة بكمية من الأجولة والكراتين تحتوي علي 7 ألاف قاروصة سجائر أجنبية الصنع، تحمل علامة تجارية مقلدة لماركة كليوباترا غير خالصة الرسوم الجمركية بإجمالي 70 ألف علبة سجائر بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أعترف بحيازته للمضبوطات المهربة وإنها غير خالصة الرسوم الجمركية، بقصد الاتجار.

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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مصر 365