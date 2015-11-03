مسيرة حاشدة لدعم مرشح بدائرة قويسنا بالمنوفية

عقب فتح باب الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب بمحافظة المنوفية، نظم اليوم حملة دعم المرشح إبراهيم الغريب مرشح دائرة قويسنا - بركة السبع بمحافظة المنوفية فردى مستقل مسيرة حاشدة لدعم المرشح، شارك فيها المئات من أهالى مدينة قويسنا، من شباب ورجال حاملين صور المرشح ولافتات على سيارتهم، جابت جميع أنحاء المدنية، وسط أغانٍ شعبية ومطالبة الأهالى بدعم المرشح فى الانتخابات البرلمانية القادمة عن الدائرة التى يتنافس فيها 42 مرشحا على 4 مقاعد.

ومن جانبه، أكد إبراهيم الغريب مرشح دائرة قويسنا - بركة السبع، أنه سيعمل على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتوفير كل احتياجات الدائرة فى شتى المجالات، وذلك عن طريق التواصل مع المسئولين بالإضافة إلى المساهمة فى إصدار تشريعات تساهم فى حل مشكلة البطالة التى يعانى منها معظم الشعب المصرى.

وأكد أنه من أولياتى دعم الفلاح دعما كليا وجزئيا، وذلك عن طريق توفير الأسمدة، وكذلك إلزام الدولة بشراء المحاصيل، مضيفًا: أنه سيعمل أيضا على حل مشكلتى مياه الشرب والصرف الصحى التى تعانى منه قرى الدائرة، وذلك عن طريق التواصل مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى.