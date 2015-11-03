ضبط أدوية مخدرة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بمركز أشعة شهير فى الفيوم

تمكنت حملة تفتيشية تضم إدارتى العلاج الحر والتفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالفيوم، تحت إشراف الدكتور محمد عبد المحسن وكيل وزارة الصحة، من ضبط أدوية مخدرة وأدوية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر بمركز شهير للأشعة بمدينة الفيوم.

وتبين من الفحص، عدم وجود ترخيص للمكان، وجار استخراج قرار غلقه حفاظا على صحة المواطنين،

>كما قامت الحملة بالمرور على أحد مراكز العلاج الطبيعى بالمدينة، وتبين عدم تواجد الطبيب صاحب المركز نهائيا، وأن من يتابع المرضى هم أطباء امتياز، كما تبين خلو المركز من أى وسائل إطفاء أو حماية مدنية، وجار استخراج قرار إغلاقه.

كما قررت اللجنة غلق مجموعة من العيادات "أنف وأذن وسمعيات - قلب وباطنة" أمام مستشفى الفيوم العام، وفى مركز سنورس تم استصدار قرار غلق لمجموعة من العيادات "مسالك - باطنة - حميات - أمراض كبد - جراحة أورام" بالإضافة إلى مركزين للأشعة ومعمل للتحاليل .

كما أصدار قرار بغلق 13 معملا بمحافظة الفيوم وفقا لتقرير لجنة من الإدارة المركزية للمعامل.

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