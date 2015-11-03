أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على السؤال المحرج " أنا جيت إزاي " -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس : يجب الرد على الأسئلة المحرجة للأطفال حتى لا تقتل حاسة الإستكشاف -
عدم اختصاص المحكمة في نظر استئناف "الحسيني" على حكم تغريمه بسبّ أحمد موسى -
أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك -
مرتضى منصور: قناة واحدة هتذيع ماتش الزمالك وإنبي -
مرتضى منصور: أنا مش باطفش مدربين -
إيناسيو: ماحدش هيدخل في شغلي.. ومش هارحم المتخاذل -
بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام" -
وزير النقل: وصول أول دفعة من بوابات المترو الجديدة اليوم -
تنشيط السياحة: نسب الاشغالات 100% خلال أعياد الربيع بشرم والغردقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نائب عن دار السلام بسوهاج: سأعمل على إنهاء ظاهرة "الثأر" والخصومات العائلية

Google+ Print
نائب عن دار السلام بسوهاج: سأعمل على إنهاء ظاهرة "الثأر" والخصومات العائلية نائب عن دار السلام بسوهاج: سأعمل على إنهاء ظاهرة "الثأر" والخصومات العائلية
أكد النائب طارق رضوان، النائب البرلمانى عن دار السلام بمحافظة سوهاج، أنه قام بوضع خطط مستقبلية لبرنامجه الانتخابى خلال الدورة البرلمانية، تتضمن الارتقاء بمستوى التعليم فى مختلف مراحله، وتطويرًا لآلياته ووسائله لمواكبة حركة التطور والتحديث فى نظم التعليم العالمى والارتقاء بالخدمات المرفقية والخدمية لأبناء مركز دار السلام، ومواجهة التحديات فى توفير وتحديث شبكات المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحى واتصالات.

وأشار فى تصريحات له، إلى أن الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية والدوائية، والاهتمام والنهوض بالمشروعات الإنتاجية الصناعية منها والزراعية وتوفير ما يلزمها من دعم ومواد أولية وآليات والنهوض بالحركة الثقافية وتحقيق التواصل الثقافى والانفتاح على الثقافات المختلفة استخدامًا لأحدث التقنيات التكنولوجيا المعلوماتية المتطورة فى ضوء منظومة متكاملة ومتجانسة تحقق الغاية من إيجـاد الوعى الثقافى والعلمى لأبناء الصعيد وبخاصة المــرأة الأم والأخت والزوجة والابنة فى هذا المجتمع، لأنها عماد الأسرة فى كل بيت.

وشدد رضوان على ضرورة المساهمة الفاعلة فى القضاء على ظاهرة الثأر وإنهاء الخصومات العائلية والقبلية والتى باتت مرضا عضالا مستشريا فى عصب المجتمع، وذلك حقنا لدماء ذكية تهدر بين العشائر والعائلات، بما يهدد كيان السلام والأمن الذى هو فى ذاته حق مصان للجميع بغض النظـر عن الدين أو الاسم، فالإنسان هو أهم كيانات هذه الأرض وأسمى ما خلق رَبُ العزة إذ أخرجَ من بين مصافه الأنبياء والرسل، يحملون رسائل رب السماوات والأرض هدى للعالمين ورحمة، يدعون جميعا إلى سبيل الحق، يجمعون على أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

وتابع: سنسعى للعمل على جذب مشروعات استثمارية كبيرة لخلق فرص عمل للمركز للمساهمة فى تقليص فجوة البطالة خاصة أن كوبرى جرجا سيوفر المسافة بين المركز والمطار كمنفذ للمواصلات.


>- بعد استخراج "كارنيه البرلمان".. نائب النور: الاصطفاف الوطنى شعارنا تحت القبة.. عماد جاد: سندعم عدلى منصور لرئاسة الدورة الحالية حال تعيينه.. وأحمد مرتضى منصور: اختيار رئيس المجلس "سابق لأوانه"
>

- بالصور.. "الكارنيه ونص القسم والدبوس".. أبرز محتويات حقيبة النواب الجدد
>

- انتفاضة سلفية ضد "ياسر برهامى" بعد تصريحاته باستعداده للتعاون مع "ساويرس".. مدحت عمار: كان وحش من أسبوع دلوقتى عليه سكر؟.. وقيادى سلفى يطالب برهامى بالثبات على موقف محدد.. وأسامة القوصى: "النور" يتلون
>

- فى حلقة نقاشية بمركز معلومات مجلس الوزراء لتقييم المرحلة الأولى للانتخابات.. رفعت قمصان: الخطوة جاءت لتلاقى السلبيات ومتفائل بعد تراجع الأحزاب الدينية.. و"العليا للانتخابات": إحالة 92 مخالفة للنيابة
>

- سما المصرى تطعن على نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365