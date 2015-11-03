نائب عن دار السلام بسوهاج: سأعمل على إنهاء ظاهرة "الثأر" والخصومات العائلية

أكد النائب طارق رضوان، النائب البرلمانى عن دار السلام بمحافظة سوهاج، أنه قام بوضع خطط مستقبلية لبرنامجه الانتخابى خلال الدورة البرلمانية، تتضمن الارتقاء بمستوى التعليم فى مختلف مراحله، وتطويرًا لآلياته ووسائله لمواكبة حركة التطور والتحديث فى نظم التعليم العالمى والارتقاء بالخدمات المرفقية والخدمية لأبناء مركز دار السلام، ومواجهة التحديات فى توفير وتحديث شبكات المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحى واتصالات.

وأشار فى تصريحات له، إلى أن الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية والدوائية، والاهتمام والنهوض بالمشروعات الإنتاجية الصناعية منها والزراعية وتوفير ما يلزمها من دعم ومواد أولية وآليات والنهوض بالحركة الثقافية وتحقيق التواصل الثقافى والانفتاح على الثقافات المختلفة استخدامًا لأحدث التقنيات التكنولوجيا المعلوماتية المتطورة فى ضوء منظومة متكاملة ومتجانسة تحقق الغاية من إيجـاد الوعى الثقافى والعلمى لأبناء الصعيد وبخاصة المــرأة الأم والأخت والزوجة والابنة فى هذا المجتمع، لأنها عماد الأسرة فى كل بيت.

وشدد رضوان على ضرورة المساهمة الفاعلة فى القضاء على ظاهرة الثأر وإنهاء الخصومات العائلية والقبلية والتى باتت مرضا عضالا مستشريا فى عصب المجتمع، وذلك حقنا لدماء ذكية تهدر بين العشائر والعائلات، بما يهدد كيان السلام والأمن الذى هو فى ذاته حق مصان للجميع بغض النظـر عن الدين أو الاسم، فالإنسان هو أهم كيانات هذه الأرض وأسمى ما خلق رَبُ العزة إذ أخرجَ من بين مصافه الأنبياء والرسل، يحملون رسائل رب السماوات والأرض هدى للعالمين ورحمة، يدعون جميعا إلى سبيل الحق، يجمعون على أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

وتابع: سنسعى للعمل على جذب مشروعات استثمارية كبيرة لخلق فرص عمل للمركز للمساهمة فى تقليص فجوة البطالة خاصة أن كوبرى جرجا سيوفر المسافة بين المركز والمطار كمنفذ للمواصلات.

- بعد استخراج "كارنيه البرلمان".. نائب النور: الاصطفاف الوطنى شعارنا تحت القبة.. عماد جاد: سندعم عدلى منصور لرئاسة الدورة الحالية حال تعيينه.. وأحمد مرتضى منصور: اختيار رئيس المجلس "سابق لأوانه"

>

- بالصور.. "الكارنيه ونص القسم والدبوس".. أبرز محتويات حقيبة النواب الجدد

>

- انتفاضة سلفية ضد "ياسر برهامى" بعد تصريحاته باستعداده للتعاون مع "ساويرس".. مدحت عمار: كان وحش من أسبوع دلوقتى عليه سكر؟.. وقيادى سلفى يطالب برهامى بالثبات على موقف محدد.. وأسامة القوصى: "النور" يتلون

>

- فى حلقة نقاشية بمركز معلومات مجلس الوزراء لتقييم المرحلة الأولى للانتخابات.. رفعت قمصان: الخطوة جاءت لتلاقى السلبيات ومتفائل بعد تراجع الأحزاب الدينية.. و"العليا للانتخابات": إحالة 92 مخالفة للنيابة

>

- سما المصرى تطعن على نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية

>

>