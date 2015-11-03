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أمن الجيزة يشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمحال المخالفة بشارع السوادن

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أمن الجيزة يشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمحال المخالفة بشارع السوادن أمن الجيزة يشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمحال المخالفة بشارع السوادن
شنت إدارة مرافق الدقى، بالتعاون مع قوات أمن قسم الدقى بقيادة مأمور القسم العميد منتصر عبد الرحيم، تحت إشراف مدير إدارة مرافق الجيزة العميد خالد عصر، حملة مكبرة على شارع السودان بالمهندسين، لرفع كافة الإشغالات ورفع إشغالات الأرصفة وغلق المحلات التى تدار بدون ترخيص.

ونجحت الحملات التى تمت بقيادة كل من العميد محمد كامل وكيل شرطة مرافق الجيزة، والمقدم أشرف الشاذلى رئيس مرافق الدقى، وقاموا برفع مجموعة متنوعة من الإشغالات، تتمثل فى ثلاجات عرض ، ومدرجات فاكهة، وكراسى خاصة بمقاهى بدون ترخيص، وتم إزالة بعض التندات الحديدية التى تشغل الطريق العام.

وأكد العميد محمد كامل وكيل شرطة مرافق الجيزة، أن الحملات مستمرة لمواجهة كافة الإشغالات، ومستمرون فى جميع أنحاء الجيزة لإعادة الانضباط فى الشارع المصرى.

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