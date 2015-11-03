النيابة تحقق مع 3 متهمين باقتحام وسرقة شقة محامى بمنطقة الأزبكية

يباشر المستشار أيمن عادل رئيس نيابة الأزبكية، التحقيق مع 3 متهمين باقتحام شقة محامي بمنطقة الأزبكية .

تلقي قسم شرطة الأزبكية بلاغا من "مينا نبيل جرجس" 33 سنة محامى حر ومقيم طرف خالته فى شارع رمسيس "مصاب بكدمات بالوجه وجرح سطحى بالكتف الأيسر"، والذى أفاد بأنه أثناء تواجده بمفرده بمسكن خالته تنامى إلى سمعه طرق على باب الشقة، وحال استبيان الأمر فوجئ بشخصين مجهولين قاما بدفعه والتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة قرن غزل" محدثان ما به من إصابات واستوليا على هاتفه المحمول كرها عنه وفرا هاربين، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبيه، ومن خلال التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "أشرف ن ف" 46 سنة سائق طرف خالة المجنى عليه ومقيم الشرابية والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما قضية خيانة أمانة، ونجل شقيقته "فادى ن ى" 21 سنة عامل ومقيم المرج، وصديقه "أحمد ج س" 21 سنة عامل ومقيم الزيتون.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث القسم من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضاف الأول بأنه نظراً لتسبب المجنى عليه فى طرده من العمل كسائق طرف خالته خطط للانتقام منه وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين وتوجهوا لمسكن المجنى عليه وانتظرهما أسفل العقار بينما صعد المتهمان الثانى والثالث للشقة وقاما بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض محدثان ما به من إصابات والاستيلاء على الهاتف المحمول ولاذوا بالفرار.

وبمواجهة المتهمين الثانى والثالث أيدا ما سبق وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وبإرشاد المتهم الثانى تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم بالحادث، وبعرضهما على المجنى عليه اتهمهما بسرقته بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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