الاتحاد السعودي يتحدث لـ في الجول - أزمة فلسطين.. موقف الفيفا والحل المصري

أوضح الشيح عدنان معيبد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد السعودي لكرة القدم، موقفهم من الانسحاب أمام فلسطين في المباراة التي المفترض أن تجمعهما يوم الخميس المقبل في إطار تصفيات قارة آسيا لكأس العالم 2018 بروسيا.

السعودية أعلنت انسحابها رسميا من مباراة فلسطين، والتي كان مقررا لها أن تقام في أرض البلد الأخير.

وقال عدنان في تصريحات لـ FilGoal.com: "نعم انسحبنا من مباراة فلسطين ولكن ليس اعتراضا على اللعب هناك لأننا نعز ونقدر الشعب الفلسطيني وكل حبة رمل من الأراضي الفلسطينية".

عدنان أتبع "اعتراضنا على خوض المباراة يكمن في ظرف قهري سيؤثر على حالة لاعبينا النفسية، إذ أننا نرفض الدخول عن طريق إسرائيل في وقت يموت فيه أولادنا كل يوم في فلسطين على أيديهم".

وأضاف "القرار ليس سياسيا ولا دخل للدولة السعودية فيه، وإنما هو نابع من الضمير الإنساني لنا، الذي يرفض ما يحدث مع أطفالنا يوميا".

عدنان تحدث أيضا عن العقوبات المتوقعة على الاتحاد السعودي من قبل الفيفا، قائلا: "الفيفا تتعامل مع مثل تلك الأمور بعقلانية، ولدينا من القدرات أن نوصل لهم قانونيا الأسباب القهرية التي منعتنا من اللعب في تلك المباراة، كما أننا سنلعب في الأسبوع المقبل مباراتنا أمام منتخب تيمور بشكل طبيعي.

المنتخب الماليزي أعلن مؤخرا أيضا رغبته في عدم خوض مباراة فلسطين في الأراضي الفلسطينية، ما يعني أن قرار الفيفا بشأن موقف السعودية، سيكون هو المعيار ذاته الذي سيحكم به الفيفا على قرارات المنتخبات المماثلة بعدم اللعب هناك.

الشيخ عدنان تحدث أيضا عن الحلول التي كانت لتحل المشكلة قائلا: "الأمر ليس بأيدينا نحن لأن فلسطين هي الدولة المنظمة للمباراة، وبالتالي فكان عليهم هم أن يقترحون حلولا بديلة، ومع ذلك فإن الوقت لم يعد يسمح بإيجاد أي حل الأن".

وردا على سؤالنا بإمكانية الدخول للأراضي الفلسطيني برا عن طريق مصر، قال عدنان: "الفكرة لم تطرح أمامنا من قبل، وكما قلت، الحلول لا يمكن أن تكون عن طريقنا، لأننا لسنا منظمين المباراة".