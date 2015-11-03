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وزيرة الهجرة: جولات تعريفية للمصريين بالخارج في المرحلة الثانية لانتخابات النواب

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وزيرة الهجرة: جولات تعريفية للمصريين بالخارج في المرحلة الثانية لانتخابات النواب وزيرة الهجرة: جولات تعريفية للمصريين بالخارج في المرحلة الثانية لانتخابات النواب

وزيرة الهجرة

قالت وزير الهجرة والمصريين بالخارج نبيلة مكرم، إنه سيتم تنظيم جولة لتعريف المصريين في الخارج بالانتخابات البرلمانية في المرحلة الثانية بدول الخليج تشمل الإمارات والبحرين والسعودية، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.

وأضافت خلال كلمة لها خلال حلقة نقاشية بعنوان: ” تقيم انتخابات المرحلة الأولى 2015 سياسيًا – اجتماعيًا – قانونيًا – إداريًا – إعلاميًا” والتي عقدت اليوم بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء – أن وزارة الهجرة أوفدت بعثة إلى الأردن والكويت في المرحلة الأولى من الانتخابات، وأنه تبين عدم وجود وعي لدى المصريين في الخارج بالمشاركة في العملية الانتخابية.

وأوضحت الوزيرة، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم عقد ندوات لهم لتوعيتهم بأهمية المشاركة الانتخابية، وأنه تم التوجه إلى استراليا مع بداية عملية الاقتراع للتأكيد على المصريين أن تهتم بهم وتهتم بدورهم في المشاركة الانتخابية.

وأشارت الوزيرة إلى أن وجود وزارة للمصريين في الخارج أعطت انطباعات باهتمام الحكومة بأبنائها، وأن الدولة تتحرك وتعمل على تلبية احتياجتيهم، وفتح قنوات خارجية للتواصل معهم وذلك بالتسيق مع الخارجية واللجنة العليا للانتخابات مما انعكس بالإيجاب على عودة الثقة.

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