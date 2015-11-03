3 نجوم فشلوا في أول تجربة للنصر مع كانافارو

خسر النصر نقطتين في مشوار الحفاظ على لقب الدوري، بعد التعادل أمام الفيصلي بدون أهداف، ليبدأ الإيطالي الكبير فابيو كانافارو المهمة بسقوط مخيب للآمال، خصوصاً مع موقف النصر الصعب في جدول الترتيب، وابتعاده بعض الشيء عن فرق الصدارة، رغم أن الموسم لا يزال في بداياته.

يحيى الشهري

قدم يحيى الشهري مباراة سيئة على الصعيدين الهجومي والدفاعي، فلم يدافع نجم النصر بشكل جيد، وترك ثنائي المحور في منطقة الوسط، كذلك لم يقدم الكثير في الشق الأمامي، لذلك فشل فريق النصر في تسجيل أي أهداف.

صنع الشهري فقط فرصتين طوال فترة مشاركته، بالإضافة إلى عدم قدرته على تسديد أي كرة تجاه المرمى، مما جعل النصر يظهر وكأنه يلعب بدون صانع لعب حقيقي.

مايجا

المحترف ميجا أيضاً لديه علامات استفهام عميقة، فاللاعب القادم من الدوري الإنجليزي لم يقدم أوراق تألقه بعد، وقدم مباراة أخرى غاية في السوء أمام الفيصلي، فمايجا لم يسدد أي تسديدة على المرمى، وصنع فرصة واحدة فقط.

والغريب أنه استمر طوال التسعين دقيقة، رغم أنه كان نقطة ضعف كبيرة في خط هجوم العالمي.

حسين عبد الغني

كابتن النصر أيضاً ليس بعيد عن الحساب، فحسين عبد الغني يقدم واحد من أسوأ مواسمه على الإطلاق، ويعتبر بمثابة نقطة سلبية في دفاعات النصر، مع عدم قدرته على صناعة الأهداف من الأطراف.

حسين له تاريخ غير قابل للنقاش، لكنه يحتاج إلى الراحة بعض الشيء، حتى يستعيد كامل لياقته ومستواه الرائع، خصوصاً أنه قدوة لكل الأجيال القادمة في الكرة السعودية.