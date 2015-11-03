وفد «الإيكاو» يبدأ التفتيش على إجراءات السفر والوصول والبضائع بمطار القاهرة

بدأ وفد من المنظمة الدولية للطيران المدني “الإيكاو” تفقد إجراءات الأمن التي تتخذها السلطات المصرية لتأمين الركاب والبضائع والطائرات والمنشآت بمطار القاهرة الدولي.

وقالت مصادر بشركة ميناء القاهرة الجوي، إن تفتيش “الايكاو” يستمر لمدة 6 أيام، والوفد الذي بدأ أعماله بالمطار يضم 4 من الخبراء برئاسة كبير مفتشي المنظمة الدولية للطيران المدني.

وقالت المصادر إن الوفد عقد سلسلة اجتماعات مع المسؤولين عن قطاع الأمن في سلطة الطيران المدني قبل قيامه بجولات في صالات وأروقة ومباني وأرض المهبط، وقرية البضائع بمطار القاهرة، لتفقد إجراءات التأمين الخاصة بالركاب منذ دخولهم صالات السفر وحتى صعودهم إلى الطائرات ومتابعة إجراءات شحن الطرود منذ دخولها قرية البضائع وحتى شحنها على الطائرات ومراجعة الإجراءات الأمنية وأجهزة الأشعة والمعدات التي تستخدم في عمليات التأمين.