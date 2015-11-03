لجنة تحليل حادث «الطائرة الروسية» تجتمع بموقع تحطمها بعد انضمام وفد أيرلندا

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الفنية المسئولة عن تحليل حادث الطائرة الروسية المنكوبة التي راح ضحيتها 224 راكبًا، السبت الماضي، اجتمعت بالكامل في موقع حطام الطائرة بمنطقة “الحسنة” بالعريش عقب انضمام فريق الخبراء الايرلندي.

وقالت المصادر، في بيان صحفي اليوم، إن اللجنة تضم الفريق المصري المسئول عن الحادث بالكامل وهو الذي سوف يصدر التقرير النهائي بعد تحليل كل البيانات وتفريغ الصندوقين الأسودين، إضافة إلى الخبراء الروس وتواجدهم يمثل بلد الضحايا والطائرة وطاقمها، إلى جانب طاقم خبراء من فرنسا وألمانيا يمثل الشركة المصنعة للطائرة “ايرباص” 321، كما تضم خبراء ايرلنديين لكون الطائرة مسجلة في ايرلندا.

وأضافت المصادر أن الأطقم جميعها تواجدت في موقع سقوط الطائرة وقامت بفحص الحطام المتبقي منها ومعاينته على أرض الواقع، وفور انتهاء المعاينة الميدانية وتحليلها، تبدأ مرحلة تفريغ الصندوقين الأسودين بمعرفة اللجنة التي تم تشكيلها من وزارة الطيران المدني لكشف ملابسات الحادث وإعلان النتائج التي تم التوصل إليها.

وأكدت المصادر أن فريق الخبراء الخبراء الايرلنديين المكون من 3 خبراء وصل إلى مطار القاهرة الدولي على طائرة خاصة قادمة من ايطاليا انضم إلى لجنة التحقيقات المكونة من الجانب المصري والجانب الروسي والشركة المصنعة.

وفي سياق متصل، غادرت مطار القاهرة الدولي طائرة روسية خاصة عليها أشلاء من جثث الركاب الروسيين الذين لقوا مصرعهم على الطائرة المنكوبة.

وقالت مصادر بشركة الميناء إن الأشلاء عثر عليها مؤخرا بعيدا عن موقع الحادث وتم نقلها إلى القاهرة بطائرة خاصة وخروجها بسيارات إسعاف إلى مشرحة إنهم وتم عمل الإجراءات الجنائية والقانونية عليها ثم الإفراج عنها ونقلها إلى المطار داخل سيارات إسعاف تم السماح لها بدخول ارض المهبط المخصص للطائرات الخاصة وتم شحن الأشلاء على الطائرة الروسية التي كانت في انتظارهم بالمطار.