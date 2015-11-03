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بالصور.. ضبط 4.5 طن مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى فى القليوبية

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بالصور.. ضبط 4.5 طن مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى فى القليوبية بالصور.. ضبط 4.5 طن مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى فى القليوبية
تمكنت مديرية ومباحث بالقليوبية، من ضبط صاحب مصنع مواد غذائية لإدارته المصنع بدون ترخيص، لقيامه بتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية .

تلقى اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة من ضباط مباحث التموين بالمديرية تفيد بضبط "محمد .ع.ع 25 سنة" المدير المسئول عن مصنع مواد غذائيه للأطفال " سناكس " كائن بناحية عزبة شرف – دائرة مركز قليوب ، لقيامه باداره المصنع بدون ترخيص وسجل تجارى وعلامه تجاريه مما يعد ذلك غشاً تجاريا وضررا على الصحه العامة .

وعثر بالمصنع على الاتى " 3 طن ذرة مجروش مجهول المصدر –1000 كرتونه داخل كل كرتونه 12 كيس باجمالى 12 الف كيس سناكس منتج نهائي " ، وتم التحفظ على المضبوطات .

كما تم ضبط "على .ع.ح.ا 37 سنة" المدير المسئول عن مجزر الابرار الكائن عرب النجدى – دائرة مركز قليوب لقيامه بتخزين مواد غذائيه منتهية الصلاحيه عباره عن " فيليه رومى – كبده فراخ – حمام – سمان – وأجزاء دواجن " غير صالحه للاستهلاك الادمى واعادت تعبئتها داخل أكياس وطرحها بالأسواق مرة أخرى لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما يعد ذلك غشاً تجاريا وضررا على الصحه العامة .

وتم ضبط باجمالى مضبوطات 1.500 طن ، وبتوقيع الكشف الطبي على المضبوطات ، ورد تقرير الطب البيطرى يفيد بان المضبوطات غير صالحه للاستهلاك الادمى .

وبسؤال مالك المجزر، قرر بعدم علمه بان المضبوطات غير صالحه للاستهلاك الادمى، وتم التحفظ على المضبوطات ، وتحرير محضر وعرضه علي النيابة العامة لإتخاذ ما يلزم.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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