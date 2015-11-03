مدير مدرسة بالسويس: نجل شقيقى موظف بقسم الجناين زور بيانات جنحة للإضرار بى

ناشد السيد عبد الواحد محمد، مدير مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنين بمحافظة السويس مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان بضرورة النظر فى شكواه من الظلم الذى وقع عليه، بعدما قام نجل شقيقه م ع "موظف مدنى" فى قسم الجناين بالتزوير فى مستندات قضية جنحة رقم 2516 لسنة 2015، تخص والد الموظف بوضع اسم "عمه" عليها حتى يتم ضبطه وإحضاره بدلا من والد الموظف فى قضية هندسة رى السويس التى حكم بتغريمه فيها 300 جنيه.

مدير مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية سرد شكواه، قائلا: "فوجئت بقوات من قسم الجناين تداهم منزلى فى المساء بدعوى أنى مطلوب فى قضية تخص هيئة هندسة الرى وتم تغريمى بها 300 جنيه، لكنى رفضت هذا وأكدت لمعاون المباحث على أن القضية لا تخصنى لكنه قال لىّ عندى قضية ولازم اقفلها".

>وتابع مدرس المرحلة الثانوية:"بعدما تم اصطحابى للقسم علمت أن المطلوب فى القضية هو شقيقى، وأن نجل شقيقى قام بتغير الاسم فى الكشوف عن طريق قلم التصحيح حتى يتم القبض علىّ.. بعدها دارت المفاوضات معى داخل القسم عشان ادفع الغرامة والموضوع ينتهى من القسم لكنى أصررت على أن الافراج يكون من النيابة وهو ما حدث بالفعل فى اليوم التالى بعد قضاء ليلة فى الحجز، وتم الافراج عنى لعدم ورود اسمى فى القضية من الأساس".

وأوضح عبد الواحد تفاصيل القضية أن نجل شقيقه عدل تأشيرة النيابة فى الورقة الأولى وغير اسم والده وأضاف اسمه، كما عدل فى دفتر القسم، وبناء عليه تحول الموضوع بالاسم الجديد لتنفيذ الاحكام للقبض عليه هو لكن فى اليوم التالى للقبض عليه تم الاطلاع على دفتر النيابة ووجد فيه اسم صاحب القضية فى نهاية الورقة، وتم الحصول على تأشيرة رئيس النيابة بإخلاء سبيله لأنه غير موجود بالقضية.

>وذكر عبد الواحد، أن تصرفات نجل شقيقه بسبب خلاف على الميراث نشب بينه وبين شقيقه منذ عام 2006، خاصة أن شقيقه قام برفع قضية عليه منذ فترة وتم الحكم غيابيا لكن فى الاستئناف تم تبرئته وتغريم شقيقه.

وأضاف أنه لم يتوقع وصول الأمر لهذا الحد لكن أكثر ما أزعجه، قدرة اى شخص يمتلك سلطة على التنكيل بخصمه دون رادع خصوصا أنه معلم ومدير مدرسة ثانوية ومكانه معروف فى محافظة السويس.

>ولفت مدير مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية إلى أنه أرسل شكاوى إلى كل من مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان ومدير أمن السويس منذ أسبوعين تقريبا لكن الرد لم يأتى حتى الآن، مضيفًا أنه يتمنى إعادة الحق لأصحابه حتى لا يعتاد المخطئ على تكرار أخطائه.