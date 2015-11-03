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المصريين الأحرار يعقد مؤتمرا جماهيريا اليوم فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

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المصريين الأحرار يعقد مؤتمرا جماهيريا اليوم فى القنطرة غرب بالإسماعيلية المصريين الأحرار يعقد مؤتمرا جماهيريا اليوم فى القنطرة غرب بالإسماعيلية
يعقد حزب المصريين الأحرار عصر اليوم، الثلاثاء، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بشارع التحرير بالقنطرة غرب، بحضور مرشحى الحزب عن محافظة الإسماعيلية، والدكتور جورج وهبة، أمين الحزب بالإسماعيلية، وأهالى الدائرة الثانية بالإسماعيلية.

وقال عادل ربيع، مرشح الحزب عن الدائرة الثانية التى تضم القنطرة شرق والقنطرة غرب، إن هذا المؤتمر سوف يتناول شرحًا تفصيليًا لبرنامج الحزب وما سيقدمه لأهالى الدائرة الثانية من خدمات، لافتًا إلى أن هذا المؤتمر يعتبر المؤتمر الجماهيرى الأول عقب الإعلان عن فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين لمجلس النواب، والذى يأتى ضمن العديد من المؤتمرات التى ينظمها الحزب على مستوى محافظة الإسماعيلية.

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