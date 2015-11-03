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محافظة الفيوم: الجيش يدفع بسيارات لحوم بأسعار مخفضة للأهالى

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محافظة الفيوم: الجيش يدفع بسيارات لحوم بأسعار مخفضة للأهالى محافظة الفيوم: الجيش يدفع بسيارات لحوم بأسعار مخفضة للأهالى
استقبلت محافظة الفيوم صباح اليوم للمرة الثانية سيارة لحوم تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، حيث تُساهم القوات المسلحة بسيارات ضخمة متنقلة تجوب المحافظات مخصصة لبيع اللحوم بأنواعها المختلفة والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للتخفيف على المواطنين.

وأكد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، فى بيان له اليوم، أن المحافظة تنفذ خطة لضبط الأسعار والأسواق من خلال تنفيذ الحملات التموينية اليومية للمرور على المحلات ومنافذ البيع للتأكد من سلامة المعروض وان يتم البيع بالأسعار المقررة، موضحاً أن المحافظة قد قامت بفتح عدد من المنافذ لبيع اللحوم والمنتجات الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة وفى متناول المواطن البسيط، مؤكداً أن القوات المسلحة ستستمر فى إرسال منافذها المتنقلة للمحافظة تباعاً والتى تتضمن لحوم ومنتجات غذائية مختلفة تتميز بجودة عالية وأسعار فى متناول الجميع .
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