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حملة نظافة موسعة بمركز ومدينة أسوان

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حملة نظافة موسعة بمركز ومدينة أسوان حملة نظافة موسعة بمركز ومدينة أسوان
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة نظافة بمنطقة حى أطلس بقيادة عبد الناصر عبد الحميد السكرتير العام المساعد للمحافظة وبمشاركة مشروع النظافة التابع للوحدة المحلية وحى غرب بإشراف محمد حسانى القائم بأعمال رئيس مدينة أسوان .

وقال حسانى فى بيان للمحافظة اليوم، أن تنفيذ الحملة يأتي بتوجيهات محافظ أسوان مصطفى يسرى، وضمن خطة الحملات الجاري تنفيذها علي مستوي الأحياء والميادين والشوارع بالمدينة حيث استهدفت حملة النظافة بأطلس رفع القمامة والمخلفات من الشارع الرئيسي والشوارع الجانبية ووضع الحاويات وصناديق القمامة في أماكنها بالشكل المطلوب ، مناشداً الأهالي بضرورة الالتزام بوضع أي مخلفات أو قمامة داخل الصناديق المنتشرة بمختلف المناطق والأحياء حتي لا يؤدي ذلك إلي تشويه المنظر العام بها .
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