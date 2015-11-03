بالصور..عامل فقد بصره أثناء عمله بمركز الخارجة يطالب المحافظة بعلاجه

عم عبد الحميد عثمان عامل الصرف الصحى برئاسة مركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد، والشهير بـ"غواص الصرف الصحى"، والذى فقد بصره نتيجة اخلاصه فى عمله، بعد أن تعرض لغازات منبعثة من بيارات الصرف الصحى، حيث كان يقوم بتنظيف غرف التفتيش الصحى، وفقد بصره اثناء عمله، وتجاهلته المحافظة ورئاسة المركز ولم يتم علاجه، وتم الاكتفاء بصرف راتبه بعد ان تم تحويله الى القومسيون الطبى نظرا لظروفه .

وعلى الرغم مما يعانيه عامل الصرف الصحى البالغ من العمر 55 عاما، إلا أن الابتسامة البسيطة لاتفارق وجهه، وقال عم عبد الحميد عثمان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه يشعر بالرضا لكونه فقد بصره لأنها إرداة الله، موضحًا أنه يعيش على حب الناس له، حيث يتنقل بين المقاهى ليقضى أوقاته مع محبيه ممن يخففون عنه ألم فقدان بصره، حيث كان يتمنى ان يجد من يساعده فى علاج بصره دون جدوى وخاصة انه يعول اطفالا صغارا لايتجاوز اكبرهم 14 عاما، ولا يجد من يدعمه لحل مشكلته.

ويضيف عثمان، أعمل فى تنظيف غرف التفتيش وسيارات الصرف الصحى، وكنت اصاب بفقدان مؤقت للبصر نتيجة شدة تأثير الغازات، ثم أعود مرة أخرى للمارسة عملى، حتى أصبت ذات مرة بفقدان كامل للبصر، مضيفًا: طلبت من المسئولين علاجى على نفقة الدولة، ولم أجد من يساعدنى.



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