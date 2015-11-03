منتخب الجامعات المصرية يفوز ببطولة الجامعات العربية فى السلة

فاز المنتخب الوطنى للجامعات المصرية فى كرة السلة بكأس بطولة الجامعات العربية التى اقيمت فى ابو ظبى بدولة الامارات العربية على الصالات المغطاة للمعهد البترولى من الفترة 26اكتوبر حتى 31 اكتوبر الماضى.

وقال الدكتور محمد جاد المدير الفنى للفريق والمدرس بقسم الألعاب الجماعية وألعاب المضرب بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، فى بيان للجامعة اليوم، أن المنتخب المصرى قد فاز فى كل مباريات البطولة وتغلب على منتخب فلسطين بنتيجة 60:105 ومنتخب لبنان بنتيجة 71:110 ليصل إلى المباراة النهائية امام منتخب الامارات محققا فوزا علية بنتيجة 61:81 ويتوج باللقب وكأس البطولة .

فى حضور الدكتور محمد صبحى حسانين استاذ القياس والتقويم بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان ونائب رئيس الاتحاد العربى للرياضة الجامعية وعدد من كبار الشخصيات الرياضية بدولة الإمارات.



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