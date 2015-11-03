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بالصور.. إقبال كثيف لطلاب جامعة القناة على الترشيح للانتخابات الطلابية

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بالصور.. إقبال كثيف لطلاب جامعة القناة على الترشيح للانتخابات الطلابية بالصور.. إقبال كثيف لطلاب جامعة القناة على الترشيح للانتخابات الطلابية
اطمأن الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة القناة، على سير عملية سحب أوراق الترشح لانتخابات اتحاد طلاب الجامعة.

وقام الدكتور طارق راشد رحمى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية بالكليات للتعرف على ما توصلت إليه عملية الترشح، وحل أى عقبات أمام الطلاب لسحب أوراق الترشيح للعمل على إيجاد حلول سريعة حرصًا على مشاركة الطلاب.

هذا وقد استمر إقبال طلاب الجامعة على سحب أوراق الترشح لليوم الثانى على التوالى فى مختلف كليات الجامعة، حيث إنه من المنتظر أن يكون غدًا الأربعاء اليوم الأخير لسحب أوراق الترشح لمقاعد مجلس إدارة اتحاد الطلاب بالجامعة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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