دور الغذاء والملبس للوقاية من أمراض البرد فى ندوة بجامعة المنوفية

نظمت كلية الاقتصاد المنزلى جامعة المنوفية اليوم الثلاثاء، ندوة حول دور الغذاء والملبس فى الوقاية من الأنفلونزا الموسمية.

وقال الدكتور أشرف هاشم أستاذ الملابس والنسيج ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقرر الندوة، إن المجتمع فى هذه الآونة يعانى الكثير من أمراض البرد بسبب تغير الفصول، وعلينا أن نعى أهمية دور الكساء فى علاج الأمراض والوقاية منها.

وأضاف "المنسوجات الطبيعية المصنوعة من الكتان أو القطن أو الأصواف هى أفضل الملابس التى تقى الجسم من العديد من الأمراض، فالصوف يعتبر عازلا طبيعيا للحرارة فهو يمنع تسرب حرارة الجسم للبيئة المحيطة ويمنع دخول البرد أو حرارة الشمس إلى جسم الإنسان، فاللجوء لكل ما هو طبيعى يقينًا من الكثير من الأمراض مثل حساسية الجلد والأنفلونزا وضربات الشمس".

كما أكد خلال الندوة على أهمية ارتداء الأقطان، وخاصة فى الملابس الملامسة للجسم، وعدم ارتداء الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية.



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