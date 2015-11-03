الخطيب وأبو تريكة والغندور يتحدون مارادونا وبيليه في المغرب

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن مشاركته مع أسطورتي الأهلي محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة في مباراة خيرية بالمغرب تقام بين منتخبي العالم وأفريقيا الأسبوع المقبل.

وأشار خالد الغندور نجم وقائد الزمالك السابق إلى أنه سيسافر إلى المغرب يوم الخميس بصحبة أسطورتي الأهلي محمود الخطيب ومحمد أبوتريكة.

وأضاف عبر قناة (النهار رياضة) أن اللقاء سيشارك به نجوم آخرين مثل دييجو مارادونا وعبيدي بيليه وجورج وايا.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة وجهت الدعوة أيضًا لستة نجوم من المنتخب البرازيلي الفائز بكأس العالم 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.

ولفت الغندور إلى أن اللقاء سيقام بمنطقة العيون تحت عنوان يوم المسيرة الخضراء في إطار الاحتفالات باستقلال الصحراء المغربية من الاحتلال الإسباني.

يذكر أن الغندور يعود قريبا للظهور على قناة "دريم" ببرنامج إسبوعي، مع الاستمرار مع قناة "LTC".