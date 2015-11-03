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إصابة ضابط و6 مجندين فى انقلاب سيارة شرطة بـ"دائرى" الغردقة

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إصابة ضابط و6 مجندين فى انقلاب سيارة شرطة بـ"دائرى" الغردقة إصابة ضابط و6 مجندين فى انقلاب سيارة شرطة بـ"دائرى" الغردقة
أصيب ظهر اليوم الثلاثاء ضابط شرطة و6 مجندين فى انقلاب سيارة شرطة تابعة لمديرية أمن البحر الأحمر تم نقل عدد من الحالات لمستشفى الغردقة العام و3 منهم لمستشفى تخصصى.

تلقى الدكتور حسام الدين جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر إخطارا من غرفة عمليات إسعاف المحافظة يفيد نقل 6 مجندين وضابط شرطة لمستشفى الغردقة العام ومستشفى آخر تخصصى بالغردقة، جراء انقلاب سيارة شرطة كانت نقلهم بالطريق الدائرى جنوب الغردقة.

وأكد الدكتور حسام جميل فى تصريح لـ "اليوم السابع" أن هناك حالتين لمجندين فى حالة خطرة والإصابات الباقية بسيطة ما بين كسور وكدمات.

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