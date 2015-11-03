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دفاع المتهم بالاتجار فى البشر بالمعادى: أقوال المتهمين تؤكد عدم تورط موكلى

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دفاع المتهم بالاتجار فى البشر بالمعادى: أقوال المتهمين تؤكد عدم تورط موكلى دفاع المتهم بالاتجار فى البشر بالمعادى: أقوال المتهمين تؤكد عدم تورط موكلى
قال معتز أنور محامى السائق المتهم ببيع أطفال السفاح بمنطقة المعادى، بمقابل 10 آلاف جنيه، إن موكله "أحمد. ر"، حسن النية ولا علاقة له بالقضية، إلا تدخل القدر فى مسألة تواجده مع المتهمين أثناء عملية بيع الطفلة جنى .

وأوضح معتز فى تصريحات صحفية ، بأن سبب تورط المتهم بالواقعة، حينما طلبت منه المتهمة الثانية لتوصيلها الى الإسكندرية، مشيرا بأن اقوال المتهمين تنفى تهمة اشتراك موكله فى ارتكاب واقعة بيع الطفلة.

كان رجال مباحث قسم المعادى تلقوا بلاغا من "س.ع" موظف بالبريد، يفيد بيع طفل حديث الولادة له من قبل 3 قوادات وسائق، مقابل 10 آلاف جنيه.

وبالتحرى تبين أن المتهمين يديرون دعارة بمنطقة المعادى، مكونة من 6 فتايات، ويبيعون الأطفال الناتجة عن المتعة الحرام للمحرومين من الإنجاب مقابل 10 آلالف جنيه لكل طفل.

وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة تمكنت قوات الأمن من القبض على 3 من المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات.

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مصر 365

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